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2024台灣國際陶藝雙年展 31國精采作品齊聚陶博館展出至4月6日

2024/11/02 18:02

鶯歌陶瓷博物館「台灣國際陶藝雙年展」2日舉行頒獎暨開幕典禮。（記者翁聿煌攝）鶯歌陶瓷博物館「台灣國際陶藝雙年展」2日舉行頒獎暨開幕典禮。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市鶯歌陶瓷博物館「台灣國際陶藝雙年展」2日舉行頒獎暨開幕典禮，即日起至明年4月6日於陶博館展出，匯集31國世界陶藝好手74組件作品，今年首獎得主為日本陶藝家佐藤雅之（Sato Masayuki）的〈殼之巢22-05（喧騷）〉，受邀到場的國立故宮博物院長蕭宗煌說，故宮的陶瓷藝術品今人驚艷，但是鶯歌陶博館傳承中華陶瓷藝術的精華。

市長侯友宜表示，在全球化趨勢中，新北市積極推動與國際間在藝術與文化的交流，「台灣國際陶藝雙年展」做為國際4大陶藝競賽之一，為新北市與國際接軌，也提供台灣陶藝具有主體性特色的展現空間，推動台灣的國際文化藝術交流。

新北市長侯友宜頒獎給首獎得主日本陶藝家佐藤雅之，作品〈殼之巢22-05（喧騷）〉。（記者翁聿煌攝）新北市長侯友宜頒獎給首獎得主日本陶藝家佐藤雅之，作品〈殼之巢22-05（喧騷）〉。（記者翁聿煌攝）

今年首獎得主是來自日本陶藝家佐藤雅之（Sato Masayuki）的〈殼之巢22-05（喧騷）〉，以黑白瓷土、手塑成形，細緻捏塑多個繭狀個體，再相互結合成為堅固如貝似巢的形體，外殼潔淨溫潤，光影的變化使作品展現生命力，細膩地表達了極端元素：對稱與不對稱、光與影、堅實與脆弱、虛與實，獲評審委員一致肯定手法及技術。

金獎為韓國權真姬〈概念核心_甕〉，參考並跳脫韓國傳統發酵罐，以土條均衡線性塑造輕薄器皿，刻意留出的小孔洞引入光源，令人耳目一新，銀獎中國大陸黃婧〈回#12〉，造形源於家鄉桂林的風景，傳達環繞、返回、轉身等多重含義，結合童年學習書畫的記憶，藉由流動的釉面巧妙呈現。

銅獎旅法的俄羅斯尤利婭·巴蒂羅娃（Yulia Batyrova）和馬拉特·穆哈梅托夫（Marat Mukhametov）〈白鳥III〉，以輕薄脆弱的瓷土創造外型有著展翅飛翔覆蓋著片片薄如羽毛的翅，充分表現出材料特性與創作理念，展覽期間陶博館將安排首、金、銀獎得主於國際駐村中心創作，歡迎有興趣的人把握機會參觀、交流。更多展覽、活動資訊可上陶博館官方網站或粉絲專頁查詢。

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