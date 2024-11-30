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金龍頭礮台文化園區 冬季海洋文藝市集活動登場

2024/11/30 14:49

澎湖冬季海洋市集，在金龍頭礮臺古蹟區舉行。（記者劉禹慶攝）澎湖冬季海洋市集，在金龍頭礮臺古蹟區舉行。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國定古蹟金龍頭礮台，卸去神祕軍事面紗，搖身一變轉型為觀光景點。澎湖縣政府文化局今（30）日在國定古蹟金龜頭礮台文化園區舉辦「冬季海洋文藝市集」活動，讓大眾探索多樣的海洋創意產品，體驗海洋文化，並透過文創展示及多元互動，了解海洋保育的重要性。活動融合海洋文化與藝術創生，讓參與者沉浸在充滿創意與海洋氛圍的市集中，適合全家大小共同參與。

國定古蹟金龍頭礮臺，在古蹟擺設市集更添吸引力。（記者劉禹慶攝）國定古蹟金龍頭礮臺，在古蹟擺設市集更添吸引力。（記者劉禹慶攝）

現場除有近30個市集攤位外，商品涵蓋手作飾品、環保商品、藝術創作品與在地美食等，並規劃DIY手作體驗活動，讓小朋友寓教於樂，在遊戲中學習海洋生態知識。同時在古蹟礮臺空間中穿梭，讓人有進入時空隧道的感覺，更添市集的吸引力。

澎湖縣政府文化局更大手筆支持，市集活動時在個人臉書拍照打卡，並標註於「馬公金龜頭礮台文化園區｣者，可洽園區遊客中心服務台出示打卡成功證明，即可免費領取市集園遊券，每人限領1張，更成為吸引人潮湧入，人潮就是商機，帶動市集蓬勃發展。

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