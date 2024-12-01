自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

連颱風天也演！32年現場Live不間斷 藝師余玉柱獲「雲林文化藝術貢獻獎」

2024/12/01 16:32

雲林文化藝術獎今下午頒獎，共有7位獲得貢獻獎殊榮。（記者李文德攝）雲林文化藝術獎今下午頒獎，共有7位獲得貢獻獎殊榮。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕第20屆「雲林文化藝術獎」今下午隆重登場，此次頒發7位貢獻獎、86位10類藝文競賽得獎者，肯定獲獎者對於雲林文化藝術的付出，其中得到貢獻獎的78歲布袋戲藝師余玉柱，連續32年在西螺「肉聲」（意即現場口白）演出，後更投入偶戲教育。他表示，盼讓偶戲得以延續，只要還在力氣，將持續投入教育。

布袋戲藝師余玉柱（前右）曾連續32年在廟宇現場口白演出，近年更是投入布袋戲教育，獲貢獻獎殊榮。（記者李文德攝）布袋戲藝師余玉柱（前右）曾連續32年在廟宇現場口白演出，近年更是投入布袋戲教育，獲貢獻獎殊榮。（記者李文德攝）

1961年余玉柱拜師於閣派名師楊銘坤門下，1970年與恩師創立「豐興閣掌中劇團」，全台大小廟宇、戲院等都能見到劇團演出的身影，更特別的是劇團從1979年受西螺埤頭里萬靈宮邀請，連續32年現場口白演出，直至2011年為止，實屬難得。

余玉柱表示，連續32年演出，日戲演出古冊、劍俠戲，夜戲演出金光戲，多年間如何不保持劇目不枯竭更是重要，每天演出結束後，就得回家翻閱小說等書籍，馬上編排劇本，每天忙到凌晨2、3點才闔眼休息。演出期間更有小朋友「以戲棚為家」，在戲台上睡午覺等晚上看戲，甚至颱風天還需要演出，有時候戲棚還被吹落，至今難忘。

2011年結束長達30多年演出後，余與其牽手依舊駕著豐興閣的小貨車，穿梭在大小廟宇間演出，後有進入西螺、虎尾國中小學，培育傳統布袋戲的幼苗，扎根偶戲教育。他認為，偶戲文化之美並不是一時間就能言傳，而是需要慢慢教育，現在還有體力就會持續培育偶戲人才，讓雲林是布袋戲故鄉美名持續遠播。

今雲林文化藝術獎包含貢獻獎及10類藝文競賽獲獎得主共93名，由國立故宮博物院長蕭宗煌、雲林縣長張麗善、縣府文觀處長陳璧君等人逐一頒獎。張麗善表示，雲林長年被貼上「文化沙漠」，近年來極力想撕掉這標籤，看見受獎的每一位得獎者對於藝文的付出，給予肯定。

陳璧君表示，此次貢獻獎除余玉柱外，更有由「藝閣技術」保存者顏三泰、「鑿花技術」藝師張旭輝 、畫家博士蔡俊章、藝術家羅振賢、作家鍾文音西螺延平老街文化館館長何美慧等人獲得。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應