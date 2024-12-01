連颱風天也演！32年現場Live不間斷 藝師余玉柱獲「雲林文化藝術貢獻獎」

雲林文化藝術獎今下午頒獎，共有7位獲得貢獻獎殊榮。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕第20屆「雲林文化藝術獎」今下午隆重登場，此次頒發7位貢獻獎、86位10類藝文競賽得獎者，肯定獲獎者對於雲林文化藝術的付出，其中得到貢獻獎的78歲布袋戲藝師余玉柱，連續32年在西螺「肉聲」（意即現場口白）演出，後更投入偶戲教育。他表示，盼讓偶戲得以延續，只要還在力氣，將持續投入教育。

布袋戲藝師余玉柱（前右）曾連續32年在廟宇現場口白演出，近年更是投入布袋戲教育，獲貢獻獎殊榮。（記者李文德攝）

1961年余玉柱拜師於閣派名師楊銘坤門下，1970年與恩師創立「豐興閣掌中劇團」，全台大小廟宇、戲院等都能見到劇團演出的身影，更特別的是劇團從1979年受西螺埤頭里萬靈宮邀請，連續32年現場口白演出，直至2011年為止，實屬難得。

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余玉柱表示，連續32年演出，日戲演出古冊、劍俠戲，夜戲演出金光戲，多年間如何不保持劇目不枯竭更是重要，每天演出結束後，就得回家翻閱小說等書籍，馬上編排劇本，每天忙到凌晨2、3點才闔眼休息。演出期間更有小朋友「以戲棚為家」，在戲台上睡午覺等晚上看戲，甚至颱風天還需要演出，有時候戲棚還被吹落，至今難忘。

2011年結束長達30多年演出後，余與其牽手依舊駕著豐興閣的小貨車，穿梭在大小廟宇間演出，後有進入西螺、虎尾國中小學，培育傳統布袋戲的幼苗，扎根偶戲教育。他認為，偶戲文化之美並不是一時間就能言傳，而是需要慢慢教育，現在還有體力就會持續培育偶戲人才，讓雲林是布袋戲故鄉美名持續遠播。

今雲林文化藝術獎包含貢獻獎及10類藝文競賽獲獎得主共93名，由國立故宮博物院長蕭宗煌、雲林縣長張麗善、縣府文觀處長陳璧君等人逐一頒獎。張麗善表示，雲林長年被貼上「文化沙漠」，近年來極力想撕掉這標籤，看見受獎的每一位得獎者對於藝文的付出，給予肯定。

陳璧君表示，此次貢獻獎除余玉柱外，更有由「藝閣技術」保存者顏三泰、「鑿花技術」藝師張旭輝 、畫家博士蔡俊章、藝術家羅振賢、作家鍾文音西螺延平老街文化館館長何美慧等人獲得。

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