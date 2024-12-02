高馬復航首場藝術饗宴《相約十五暝》音樂劇 12/6高市文化中心登場

根據馬祖重要民俗「擺暝祭」改編的音樂劇《相約十五暝》，6日晚上7點半將在高市文化中心圓形廣場熱鬧登場。（高市文化局提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕根據馬祖重要民俗「擺暝祭」（福州音ㄅㄟˇ ㄇㄢˋ）改編的音樂劇《相約十五暝》，週5（6日）晚上7點半將在高市文化中心圓形廣場熱鬧登場，成為高雄、馬祖航線復航首場文化藝術饗宴。

「擺暝」習俗最早源自於中國福州長樂、連江一帶，流傳至馬祖成為一年當中最重要、最盛大且特有的節慶活動，擺暝亦即「排夜」，指夜晚排放供品祭神酬神，在每年元宵節前後舉行，各廟宇神尊夜間還會出宮遶境，以祈求全境平安，是馬祖世代相傳的重要祭典活動，2019年文化部登錄為全國21項重要民俗之一，屬於連江地區的重要無形文化資產。

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高市文化局表示，2013年起，馬祖文化傳承代表性品牌節目「馬祖心情記事」系列，以馬祖文化與歷史為核心，先後推出《馬祖心情記事》、《藍眼淚》及《寶姨》等作品，受到馬祖鄉親與廣大觀眾高度讚譽，以馬祖傳統祭典「擺暝」為靈感創作的第4部曲《相約十五暝》，在南竿首演時，以感人的故事打動全場觀眾。

高雄與馬祖南竿航線在中斷20年後，於上個月開通復航，《相約十五暝》成為首場文化藝術饗宴，該劇描述大遷徙時期，一個經營雜貨店的馬祖家族，小兒子因意氣搬到台灣多年，留在馬祖的家人面對新商店進駐，對未來發展產生分歧。最終在象徵家族團圓的擺暝之夜，小兒子重回家鄉，與家人團聚並化解多年的心結。劇中兄弟與父子共同扛乩的場景，象徵馬祖過去與未來的共擔與承接，傳遞滿滿的親情、鄉情與信仰之情。

文化局表示，這場演出免費入場、自由入座，歡迎民眾踴躍前往觀賞共襄盛舉。

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