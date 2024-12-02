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1秒到歐洲 中捷松竹站、市政府站及烏日站 推出「歐洲建築攝影展」

2024/12/02 22:34

歐洲建築攝影展在中捷3處車站藝文廊各有展出主題（中捷公司提供）歐洲建築攝影展在中捷3處車站藝文廊各有展出主題（中捷公司提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕讓進出捷運不再腳步匆忙，台中捷運公司與聖揚文化藝術基金會合作，即日起至12月17日在捷運松竹站、市政府站及烏日站藝文廊推出「歐洲建築攝影展」，透過30年前的鏡頭展示巴黎鐵塔、馬德里皇宮、羅馬競技場等經典建築風華，彷彿環遊歐洲。

「捷運更可以是推動台中文化美學的重要載體」，中捷公司總經理朱來順表示，此次攝影展希望讓更多旅客於日常通勤中接觸到歐洲建築攝影之美，將過往看似遙遠的歐洲雄偉歷史建築近距離帶入眼前，讓人文藉由台中捷運在城市中流動，讓藝術藉由台中捷運融入市民的生活。

歐洲建築攝影展即日起在台中捷運3處車站藝文廊展出（中捷公司提供）歐洲建築攝影展即日起在台中捷運3處車站藝文廊展出（中捷公司提供）

中捷公司指出，「歐洲建築攝影展」即日起至12月17日在3處捷運站藝文廊展出，各有不同主題，市政府站主題為羅馬、米蘭及希臘建築，松竹站為時光遺落之城龐貝城及宗教聖國梵諦岡，烏日站則為璀璨國度西班牙、法國、瑞士及奧地利。

中捷公司表示，旅客不妨放慢腳步停下欣賞巴黎鐵塔的優雅線條、馬德里皇宮的莊嚴氣度、羅馬競技場的宏偉氣勢、龐貝古城的歷史痕跡、米蘭大教堂的哥德式風華及希臘雅典衛城的壯麗遺址。

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