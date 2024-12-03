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從虎爺變成巷仔Niau 文博會吉祥物獲2024年度設計大獎

2024/12/03 14:31

「巷仔Niau」初始設計以虎爺作發想。（南市文化局提供）「巷仔Niau」初始設計以虎爺作發想。（南市文化局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2024台灣文博會吉祥物「巷仔Niau」（台語貓），可愛淘氣造形引起討論，承載台南文化元素的設計，不但成為活動最佳代言，更獲選2024年度Taiwan Design BEST 100「年度設計」大獎。

「Taiwan Design BEST 100」由關注設計、風格領域的Shopping Design成立，是近年台灣設計圈十分具影響力、指標性的獎項之一。「巷仔Niau」是繼去年大地藝術季後，南市文化局再1個重量級的得獎作品。

另，2024台灣文博會台南概念展區的「人文實驗室」，以「神遊織都」為主題，由台南在地藝術家楊育維、陳豪恩以及在地企業「仁美商標」合作打造，呈現台南在信仰、工藝與居民日常生活所承載的文化內涵，也獲選2024年度Taiwan Design BEST 100的「年度在地文化新演繹」獎。

2024台灣文博會吉祥物「巷仔Niau」融入台南文化元素，造形可愛討喜。（記者洪瑞琴攝）2024台灣文博會吉祥物「巷仔Niau」融入台南文化元素，造形可愛討喜。（記者洪瑞琴攝）

「巷仔Niau」的初始設計並非現在的樣子，最早設計團隊是以虎爺發想，並且以橘紅色為主色調，設計成「大貓」的意象，然而缺乏與台南的連結及特色，使進度陷入僵局。

後續討論過程中，局長謝仕淵以其歷史專業視角，提出成大歷史系教授簡宏逸對「麒麟尾貓在17世紀海上貿易中移動」的相關研究，因此創造出將台南、貓與大航海時代海上貿易等緊密連結的關鍵文化元素，設計團隊在文化局的協助下重新設計與修改，可愛討喜又能突顯文化高度的巷仔Niau因而誕生。

文化局表示，「巷仔Niau」除了造形討喜以外，作品身上包括俗稱「鯤鯓」的濱海沙洲、還有荷蘭帆船、老鼠等重要意象，具體而微地點出台南與大航海時期的連結，相當富有創意，連素來「貓毛」（意為挑剔）的台南人都很買單，成功帶出台南品牌。

「巷仔Niau」文博會吉祥物獲2024「BEST 100」年度設計大獎。（南市文化局提供）「巷仔Niau」文博會吉祥物獲2024「BEST 100」年度設計大獎。（南市文化局提供）

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