柯榆宏師生書法聯展 大甲中正紀念館展出百件作品

柯榆宏指導民眾學習使用毛筆與油墨創作專屬的浮水印作品，親手體驗甲骨文的藝術魅力。 （記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕書法家柯榆宏即日起至月底於大甲中正紀念館舉辦《游墨 - 知寒甲辰書畫成果展》與《初綻 - 透明水彩書寫畫展》師生作品聯展，以水墨與炭筆等抒發情懷，盡展傳統書畫的雅緻，展出至12月29日止。

大甲區長顏金源今日表示，《游墨 - 知寒甲辰書畫成果展》與《初綻 - 透明水彩書寫畫展》聯展，是一場難得的藝術盛會，讓民眾可以體驗到水墨與現代水彩兩種截然不同的藝術魅力。柯榆宏與其學生的作品，蘊含著深厚的情感與筆觸，充分展現出對書法的精湛功力。而李秀娟老師的透明水彩作品，是她首次展出，展現了她多年來的心血與努力。每一幅作品都以細膩柔和的色彩和筆觸，展現出水彩藝術的精緻與深情。

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柯榆宏指導孩童學習書法。 （記者張軒哲攝）

柯榆宏說，為了推廣書法與傳承，推廣書法教學工作約13年，這次展覽集結大甲-墨文衛書法班、大學仕書法班、大安-廣天宮書法班的學生作品，透過不同的年齡層共同交流和合作，勇於嘗試，每一筆、每一畫中都蘊含著情感與思考。展示有楷、行、草、隸、等各體書藝作品約100件作品，作品內容取材自詩篇及日常，透過書法展現漢字視覺之美，歡迎民眾一起來欣賞書法藝術之美。而為讓社會大眾認識最早的文字起源甲骨文，也指導民眾學習使用毛筆與油墨創作專屬的浮水印作品，親手體驗甲骨文的藝術魅力。

學生的母親黃小姐說，孩子放假就會沉浸在3C遊戲中，長期下導致學習專注力不足，容易分心。讓他學習書法，除了訓練孩子專注力之外，面對字體東歪西倒、過大過小等不美觀的問題，經由老師指導真的進步很多，現在兒子也會處處留心觀察生活周遭的春聯、看板文宣字體，進而慢慢欣賞文字的美，這是學習最大的收穫。

柯榆宏師生書法聯展即日起於大甲中正紀念館展出。（記者張軒哲攝）

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