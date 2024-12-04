自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

指揮家溫以仁未獲續聘告文化部應國賠 高院判決出爐

2024/12/04 14:38

傳統藝術中心音樂總監溫以仁，主張因參加「專任指揮」甄選不成，未獲續聘，請求文化部國賠，高等法院今仍判決溫敗訴。（記者楊國文攝）傳統藝術中心音樂總監溫以仁，主張因參加「專任指揮」甄選不成，未獲續聘，請求文化部國賠，高等法院今仍判決溫敗訴。（記者楊國文攝）

〔記者楊國文／台北報導〕知名指揮家溫以仁原本擔任國立傳統藝術中心音樂總監，2009年參加「專任指揮」甄選，疑因假學歷風波而未獲續聘，溫以仁質疑甄選小組與工作人員不公，散佈假學歷的不實消息，侵害其工作權，請求文化部國賠100萬元，新北地院認為溫未盡舉證責任、且應以傳藝中心為請求國賠對象，判他敗訴。全案上訴後，高等法院今仍判他敗訴。可上訴。

溫以仁提告主張，傳藝中心原無「專任指揮」編制，為摘除他的音樂總監一職，於2009年間舉辦「專任指揮」甄選，他獲甄選頭名後，傳藝中心部分職員即以偽造會議紀錄、開會通知單、委員名單等不法手段使甄選結果從缺，並使捏造他造假學歷。

溫以仁並指出，部分甄選小組委員未依法任用，卻否決他的當選，他向文化部陳情未獲答覆，顯見文化部執行職務有故意或過失怠於執行，致他受有損害，因而聲請國賠100萬元，並登報道歉。

新北地院指出，依「國家賠償法」規定，本案中，傳藝中心就是得為賠償義務人的行政機關，溫以仁起訴所指執行職務不公的人員均服務於傳藝中心，並非文化部的公務員；而且相關人員所涉訴訟案件相關費用的補助，其審查及補助機關均為傳藝中心，並非文化部，溫請求文化部為國家賠償，於法不合。

此外，溫以仁未盡舉證責任，其主張與法律構成要件不符，難以認定事實如溫以仁所述，判決溫敗訴。

溫不服，上訴高等法院，追加擴張請求精神慰撫金為150萬元，並變更其請求回復名譽的適當處分為回復其音樂總監職務2年、一年工作 16 週、年薪250萬元，或支付500萬元。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應