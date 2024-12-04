指揮家溫以仁未獲續聘告文化部應國賠 高院判決出爐

傳統藝術中心音樂總監溫以仁，主張因參加「專任指揮」甄選不成，未獲續聘，請求文化部國賠，高等法院今仍判決溫敗訴。（記者楊國文攝）

〔記者楊國文／台北報導〕知名指揮家溫以仁原本擔任國立傳統藝術中心音樂總監，2009年參加「專任指揮」甄選，疑因假學歷風波而未獲續聘，溫以仁質疑甄選小組與工作人員不公，散佈假學歷的不實消息，侵害其工作權，請求文化部國賠100萬元，新北地院認為溫未盡舉證責任、且應以傳藝中心為請求國賠對象，判他敗訴。全案上訴後，高等法院今仍判他敗訴。可上訴。

溫以仁提告主張，傳藝中心原無「專任指揮」編制，為摘除他的音樂總監一職，於2009年間舉辦「專任指揮」甄選，他獲甄選頭名後，傳藝中心部分職員即以偽造會議紀錄、開會通知單、委員名單等不法手段使甄選結果從缺，並使捏造他造假學歷。

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溫以仁並指出，部分甄選小組委員未依法任用，卻否決他的當選，他向文化部陳情未獲答覆，顯見文化部執行職務有故意或過失怠於執行，致他受有損害，因而聲請國賠100萬元，並登報道歉。

新北地院指出，依「國家賠償法」規定，本案中，傳藝中心就是得為賠償義務人的行政機關，溫以仁起訴所指執行職務不公的人員均服務於傳藝中心，並非文化部的公務員；而且相關人員所涉訴訟案件相關費用的補助，其審查及補助機關均為傳藝中心，並非文化部，溫請求文化部為國家賠償，於法不合。

此外，溫以仁未盡舉證責任，其主張與法律構成要件不符，難以認定事實如溫以仁所述，判決溫敗訴。

溫不服，上訴高等法院，追加擴張請求精神慰撫金為150萬元，並變更其請求回復名譽的適當處分為回復其音樂總監職務2年、一年工作 16 週、年薪250萬元，或支付500萬元。

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