（影音）南韓2小時戒嚴風波 卓榮泰發聲了：民主不應該、也不能走回頭

行政院長卓榮泰。（資料照，記者鍾麗華攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕行政院長卓榮泰今（4）日出席「第9屆公共藝術獎」頒獎典禮之前，接受媒體聯訪時，被問及關於南韓總統尹錫悅昨日傍晚突然宣布戒嚴，令國際震驚，民進黨團臉書貼文遭到炎上，更被批評是威脅在野黨與國人，且被砲轟是在挺戒嚴。

卓榮泰說明，請國人安心，「台灣過去在威權時代，有長達38年的戒嚴，台灣民主發展至今，不應該、也不能走回頭路。民主的成果需要靠全體的國人，還有朝野共同維繫。我堅決相信，國人也不會允許看到國內有發生任何不民主的行為。｣展現出他對於國家民主的信心。

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至於，針對韓國戒嚴的風波，我國是否會提出相應的作為？卓榮泰指出，「這短暫的戒嚴從開始到結束，政府各部會各部門都確實掌握各項的情知，也做了相當多的內部的討論，慶幸看到一場戒嚴在最短的時間內落幕。讓韓國國人以及世界能夠迅速的回復平靜。」

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