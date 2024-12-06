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6個第1+6大文化層 台南新市社內人文陶牆說在地歷史

2024/12/06 18:50

台南新市以6個台灣第一及6大文化層，創作雙面人文陶牆說。（記者劉婉君攝）台南新市以6個台灣第一及6大文化層，創作雙面人文陶牆說。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕1995年南部科學園區開發後，周邊的台南市新市區等地陸續發現史前文化層，新市區社內社區居民繼去年以6個「台灣第一」，打造人文陶牆之後，最近再以陶牆呈現以6個文化層，並於今（6）日發表及以台語導覽。

台南新市以6個台灣第一及6大文化層，創作雙面人文陶牆說。（記者劉婉君攝）台南新市以6個台灣第一及6大文化層，創作雙面人文陶牆說。（記者劉婉君攝）

新市社內社區去年獲文化局「台南市藝術浸潤社區」專案計畫支持，啟動參與式人文陶牆創作，由燕陶藝術工作室老師柯燕美帶領社區居民，以荷蘭時期第1位傳教士甘治士、第1間教堂、第1間學校、台灣首見書寫文字新港文書、無緣的台灣王理加等主題，進行創作，今年再完成大坌坑、牛稠仔、大湖、蔦松、西拉雅、近代漢人等6大文化層的主題，並加上白蓮霧等在地特色，述說在地的故事。

台南新市以6個台灣第一及6大文化層，創作雙面人文陶牆說。（記者劉婉君攝）台南新市以6個台灣第一及6大文化層，創作雙面人文陶牆說。（記者劉婉君攝）

里長魏千富表示，雙面人文陶牆就設立在富安二街公園，希望可以讓在地的年輕一代以及更多遊客認識社內。而社區也長期耕耘台語文化，透過台語解說，讓居民自己介紹自己的家鄉故事。

6個台灣第一主題的陶牆。（記者劉婉君攝）6個台灣第一主題的陶牆。（記者劉婉君攝）

台文班老師董峯政表示，今年是「台南400」，社內不只有6個台灣第1，還把400年擴大至5000年，從大坌坑文化，一直到近代漢人等6大文化層，詮釋出土遺址的歷史洪流，從陶牆作品中可以看到曾經考土出土的狗骨骸、牛骨刻的骰子等。

文化局表示，雙牆面的陶版創作讓社內社區的史料敘事線更加完整，也成為在地居民得以運用導覽說明的藝術地景，真正讓在地動手作、講故事。

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