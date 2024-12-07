2024世界人權日傳唱自由人權 總統賴清德：民主得來不易需要共同守護

總統賴清德向所有為人權付出的政治受難者及家屬，致上最深的敬意。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部國家人權博物館於今（7）日於白色恐怖景美紀念園區白鴿廣場舉辦「2024年世界人權日典禮」，總統賴清德、文化部長李遠、國家人權博物館館長洪世芳、行政院人權及轉型正義處副處長石樸、立法委員張雅琳、政治受難者前輩陳顯宗、政治受難者及家屬約120人出席。

典禮中，總統賴清德致詞時向所有為人權付出的政治受難者及家屬，致上最深的敬意，並強調錯誤的「歷史絕對不能再犯，台灣的民主道路也絕對不能回頭。總統賴清德也以此次出訪馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉等太平洋友邦國家為例，「這三個國家雖然面對極權國家的危脅，都沒有改變對民主以及人權的保護。民主自由得來不易，要失去是很容易，所以一定要團結、合作，共同守護民主自由人權。」並且重申要讓世界看見台灣的民主典範，也是促進全球和平穩定、繁榮發展的關鍵力量。

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文化部長李遠特別頒發文物捐贈感謝狀，向致力保存人權史料的捐贈者致意，表彰他們對豐富國家館藏及見證歷史的重要貢獻。此次出席的文物捐贈者計有政治受難者前輩周順吉；政治受難者家屬呂錦芬、洪雪文、洪雪華、劉美蜺、吳碩庭、蔡宜君、魏新奇、魏筠；以及田秋堇、李勝雄、劉明憲等12人。

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