愛閱書牆！澎湖縣政府文化局圖書館捐發票選好書活動

澎湖縣政府文化局舉辦「愛閱書牆~捐發票選好書」活動，吸引大批民眾前往參加。（澎湖縣政府文化局提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府文化局為推廣澎湖閱讀風氣，培養民眾愛閱讀的習慣，今（7）日在澎湖縣圖書館新知講堂，舉行「愛閱書牆~捐發票選好書」活動，吸引澎湖愛書民眾捐發票、選好書，並結合公益活動，募得發票將全數捐給澎湖縣私立財團法人天主教澎湖教區附設惠民啟智中心，做為支持弱勢失能家庭服務基金之用。

民眾持11、12月統一發票2張或電子發票2份，即可兌換書牆內陳列圖書1本，統一發票6張（電子發票6份）可兌換書牆內陳列暢銷新書1本，暢銷新書由策展人精心挑選，從心靈勵志到歷史文學，從兒童繪本到學術指南，滿足各年齡層的閱讀需求，包括蔡康永暢銷新書《你願意，人生就會值得》、張曼娟2024全新創作《多謝款待：那些愛與被愛的煙火氣》等暢銷書。

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澎湖縣政府文化局準備千冊好書，提供民眾用發票兌換。（澎湖縣政府文化局提供）

現場可供兌換圖書計1千多冊，滿滿的好書讓民眾愛不釋手，許多民眾響應捐發票、選好書，做公益活動，大人、小孩都滿載書香而歸，度過一個愛心滿溢、充實愉快的週末。

活動共募集愛心統一發票1500張（份），每張發票都代表著一份愛心、一個希望，而閱讀是居家防疫的必備良方，文化局感謝愛書人一起來圖書館響應做公益、享閱讀，一同渡過充實有意義的書香週末，在閱讀中豐富心靈，滿載而歸。

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