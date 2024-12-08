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台文館「捷克現當代文學展」 作家珍貴文物首次來台聚焦民主足跡

2024/12/08 12:33

「打字機也會唱歌：捷克現當代文學展」即日起至2025年3月2日於台文館展覽室D展出。（台文館提供）「打字機也會唱歌：捷克現當代文學展」即日起至2025年3月2日於台文館展覽室D展出。（台文館提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國立台灣文學館推出新檔「打字機也會唱歌：捷克現當代文學展」，呈現20世紀以來捷克現當代文學作家與珍貴史料，更與捷克文學館等多個捷克文化館舍合作，將米蘭．昆德拉等重要作家的手稿、珍貴刊本、照片與器物帶到台灣展出，同時介紹捷克與台灣的文學互譯與對話，是歷來最完整的捷克文學大展。

展場展出捷克作家伊凡．克里瑪長年被捷克祕密警察監視的相關檔案。（圖由台文館提供）展場展出捷克作家伊凡．克里瑪長年被捷克祕密警察監視的相關檔案。（圖由台文館提供）

台文館表示，捷克歷經1968年「布拉格之春」運動失敗之後，國家進入所謂的「正常化階段」，作家遭到監視、作品遭到查禁，許多知識份子走入地下文學，以秘密出版等形式對抗極權政府；也有許多作家流亡海外，以書寫、出版等行動持續為捷克文學發聲。

捷克作家赫拉巴爾長年使用的打字機，第一次到亞洲展出。（圖由台文館提供）捷克作家赫拉巴爾長年使用的打字機，第一次到亞洲展出。（圖由台文館提供）

台文館表示，面對禁錮與壓抑，捷克文學歷經了與台灣文學極為相似的道路，也受到全世界注目，「打字機」在捷克地下文學中扮演重要角色，當作品無法出版，思想受到禁絕，捷克作家便將作品以打字稿的方式在地下流通，以躲避當權者的查緝。這次展名「打字機也會唱歌」，便是將這類地下文學行動賦予詩意想像，打字機敲打出的文字化為旋律，鼓舞著人們將追求自由民主的渴望付諸實現。

米蘭．昆德拉喜歡為自己作品手繪封面畫，圖為《緩慢》、法文版《生命中不能承受之輕》。（圖由台文館提供）米蘭．昆德拉喜歡為自己作品手繪封面畫，圖為《緩慢》、法文版《生命中不能承受之輕》。（圖由台文館提供）

這次展覽在鄭得興老師前期學術研究的基礎上，得以牽線讓台文館相當難得地向捷克文學館、摩拉維亞圖書館、摩拉維亞博物館等多個捷克文化館舍，借展多筆重要作家文物。

其中有許多是第1次於亞洲展出，包含赫拉巴爾個人的打字機與打字稿、米蘭．昆德拉的作品有聲書，伊凡．克里瑪遭秘密警察跟蹤的檔案，或是由海外流亡出版社「68出版社」所印行的捷克文學海外版書籍等，這些文物都可見證捷克文學所走過的堅毅步伐。

展覽亦有許多台灣作家的手稿、刊物，呈現捷克文學長久以來與台灣文壇間的交流影響，例如國立台灣圖書館所典藏的《明日》雜誌，刊登了1930年由黃天海（筆名孤魂）翻譯的捷克恰佩克劇作〈蟲的生活〉，是捷克文學翻譯引介進入台灣的開端。

「打字機也會唱歌：捷克現當代文學展」，展期即日起至2025年3月2日。

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