自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

台南國際版畫展 樹人國小30件作品參展

2024/12/10 11:40

2024台南國際版畫展登場，樹人國小學童版畫30件參展，與國際級大師的作品同場展出，為學生提供一個難得的學習機會。（圖由樹人國小提供）2024台南國際版畫展登場，樹人國小學童版畫30件參展，與國際級大師的作品同場展出，為學生提供一個難得的學習機會。（圖由樹人國小提供）

〔記者王涵平／台南報導〕2024台南國際版畫展登場，樹人國小學童版畫30件參展，與國際級大師的作品同場展出，為學生提供一個難得的學習機會。

2024台南國際版畫展登場，樹人國小學童版畫30件參展，與國際級大師的作品同場展出，為學生提供一個難得的學習機會。（圖由樹人國小提供）2024台南國際版畫展登場，樹人國小學童版畫30件參展，與國際級大師的作品同場展出，為學生提供一個難得的學習機會。（圖由樹人國小提供）

版畫浪潮：2024台南國際版畫展有來自全球10國的146位藝術大師展出，展現版畫藝術的多元風貌，吸引眾多藝術愛好者前往觀賞。

樹人國小校長黃世忠表示，策展人中華民國版畫學會理事長林仁信先生於今年9月參觀台北華山文創園區的《台灣孩子的夏日凡特奇》展覽後，對樹人國小學生的版畫作品讚譽有加，肯定作品中所傳達的家鄉韻味與濃厚情感，促成在國際版畫展展出的機會。

樹人國小的學生作品共計30件入選，其中包括「澎湖走讀現地創作系列」以及「學生校園生活創作系列」，充分展現學生們對藝術的熱情與天賦，也反映學校在美學教育上的用心，參展除拓寬孩子的藝術視野，更激發對創作的熱情。

樹人國小學童王妤亘表示，作品能與這麼多優秀的藝術家一起展出，感到非常榮幸，對版畫藝術有更深入的了解，也激發更多的創作靈感。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應