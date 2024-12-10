台南國際版畫展 樹人國小30件作品參展

2024台南國際版畫展登場，樹人國小學童版畫30件參展，與國際級大師的作品同場展出，為學生提供一個難得的學習機會。（圖由樹人國小提供）

〔記者王涵平／台南報導〕2024台南國際版畫展登場，樹人國小學童版畫30件參展，與國際級大師的作品同場展出，為學生提供一個難得的學習機會。

2024台南國際版畫展登場，樹人國小學童版畫30件參展，與國際級大師的作品同場展出，為學生提供一個難得的學習機會。（圖由樹人國小提供）

版畫浪潮：2024台南國際版畫展有來自全球10國的146位藝術大師展出，展現版畫藝術的多元風貌，吸引眾多藝術愛好者前往觀賞。

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樹人國小校長黃世忠表示，策展人中華民國版畫學會理事長林仁信先生於今年9月參觀台北華山文創園區的《台灣孩子的夏日凡特奇》展覽後，對樹人國小學生的版畫作品讚譽有加，肯定作品中所傳達的家鄉韻味與濃厚情感，促成在國際版畫展展出的機會。

樹人國小的學生作品共計30件入選，其中包括「澎湖走讀現地創作系列」以及「學生校園生活創作系列」，充分展現學生們對藝術的熱情與天賦，也反映學校在美學教育上的用心，參展除拓寬孩子的藝術視野，更激發對創作的熱情。

樹人國小學童王妤亘表示，作品能與這麼多優秀的藝術家一起展出，感到非常榮幸，對版畫藝術有更深入的了解，也激發更多的創作靈感。

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