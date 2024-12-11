推廣黑面琵鷺保育 黑琵攝影展、鋁罐黑琵藝術展加持

「黑白（黑琵）與彩色（環頸雉）攝影展」創作者李進裕（左二）、鋁罐黑琵藝術創作者李家琦（右二）展出作品，雲嘉南濱海國家風景區管理處處長許宗民（左一）推薦為黑琵生態保育宣傳。（圖由台南市生態保育學會提供）

〔記者楊金城／台南報導〕2024台南黑面琵鷺保育季推出「黑白（黑琵）與彩色（環頸雉）攝影展」、鋁罐黑琵藝術展，15日起將在農業部生物多樣性研究所七股黑面琵鷺展示館展覽至明年5月底，以藝術方式推廣黑琵保育觀念。

鋁罐黑琵藝術創作者李家琦。（圖由台南市生態保育學會提供）

承辦的台南市生態保育學會今天（11日）為2黑琵藝術展宣傳行銷，由學甲西明社區媽媽、學甲幼兒園學童裝扮的大、小黑琵表演舞蹈為藝術展前造勢，氣氛熱鬧，雲嘉南濱海國家風景區管理處處長許宗民、生物多樣性研究所七股中心主任洪夢棋、南市農業局森林及自然保育科長朱健明等人也到場推薦黑琵藝術展。

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2024台南黑面琵鷺保育季推出「黑白（黑琵）與彩色（環頸雉）攝影展」、鋁罐黑琵藝術展，為展覽宣傳行銷。（圖由台南市生態保育學會提供）

許宗民肯定以藝術方式推廣生態保育概念，值得遊客來到七股旅遊時可前往七股黑琵展示館觀展，不虛此行。

黑白與彩色攝影展是退休師李進裕的傑作，因熱愛生態，成為鳥類生態攝影師，他說，透過攝影展希望讓觀眾了解並喜愛鳥界精靈們，進而激發民眾對大自然的關愛與尊重，一起為生態保育行動付出。

由李家琦創作的鋁罐黑琵藝術，展出傀儡黑琵、時鐘黑琵、小小兵黑琵、黑琵帽、黑琵機車等作品，創意巧思讓人拍案叫絕，看展有難忘的奇幻之「鋁」。

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