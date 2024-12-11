自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

推廣黑面琵鷺保育 黑琵攝影展、鋁罐黑琵藝術展加持

2024/12/11 14:10

「黑白（黑琵）與彩色（環頸雉）攝影展」創作者李進裕（左二）、鋁罐黑琵藝術創作者李家琦（右二）展出作品，雲嘉南濱海國家風景區管理處處長許宗民（左一）推薦為黑琵生態保育宣傳。（圖由台南市生態保育學會提供）「黑白（黑琵）與彩色（環頸雉）攝影展」創作者李進裕（左二）、鋁罐黑琵藝術創作者李家琦（右二）展出作品，雲嘉南濱海國家風景區管理處處長許宗民（左一）推薦為黑琵生態保育宣傳。（圖由台南市生態保育學會提供）

〔記者楊金城／台南報導〕2024台南黑面琵鷺保育季推出「黑白（黑琵）與彩色（環頸雉）攝影展」、鋁罐黑琵藝術展，15日起將在農業部生物多樣性研究所七股黑面琵鷺展示館展覽至明年5月底，以藝術方式推廣黑琵保育觀念。

鋁罐黑琵藝術創作者李家琦。（圖由台南市生態保育學會提供）鋁罐黑琵藝術創作者李家琦。（圖由台南市生態保育學會提供）

承辦的台南市生態保育學會今天（11日）為2黑琵藝術展宣傳行銷，由學甲西明社區媽媽、學甲幼兒園學童裝扮的大、小黑琵表演舞蹈為藝術展前造勢，氣氛熱鬧，雲嘉南濱海國家風景區管理處處長許宗民、生物多樣性研究所七股中心主任洪夢棋、南市農業局森林及自然保育科長朱健明等人也到場推薦黑琵藝術展。

2024台南黑面琵鷺保育季推出「黑白（黑琵）與彩色（環頸雉）攝影展」、鋁罐黑琵藝術展，為展覽宣傳行銷。（圖由台南市生態保育學會提供）2024台南黑面琵鷺保育季推出「黑白（黑琵）與彩色（環頸雉）攝影展」、鋁罐黑琵藝術展，為展覽宣傳行銷。（圖由台南市生態保育學會提供）

許宗民肯定以藝術方式推廣生態保育概念，值得遊客來到七股旅遊時可前往七股黑琵展示館觀展，不虛此行。

黑白與彩色攝影展是退休師李進裕的傑作，因熱愛生態，成為鳥類生態攝影師，他說，透過攝影展希望讓觀眾了解並喜愛鳥界精靈們，進而激發民眾對大自然的關愛與尊重，一起為生態保育行動付出。

由李家琦創作的鋁罐黑琵藝術，展出傀儡黑琵、時鐘黑琵、小小兵黑琵、黑琵帽、黑琵機車等作品，創意巧思讓人拍案叫絕，看展有難忘的奇幻之「鋁」。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應