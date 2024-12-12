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修復活化最後一哩路！虎尾建國一村8棟建築啟動調查計畫

2024/12/12 15:18

建國一村甲棟等8棟建築已啟動修復活化調查，可謂一村建築群修復最後一哩路逐漸完成。（記者李文德攝）建國一村甲棟等8棟建築已啟動修復活化調查，可謂一村建築群修復最後一哩路逐漸完成。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣虎尾建國眷村是全國唯一農村型眷村，其中一、二村2015年公告登錄為縣內聚落建築群，極富文化歷史。縣府現將一村19棟建築，已完成5棟修復、6棟已完成細部規畫設計，剩餘最後8棟建築也委託虎尾眷村再造協會與建築師啟動修復及再利用調查，宣告一村修復最後一塊拼圖逐漸完成。協會日前召開地方公聽會聽取民眾意見，有民眾建議日後可設住宿空間。縣府文觀處表示，將針對民眾意見彙集進行修正，將好好把最後一塊拼圖妥善活化利用，預估一村建築群修復可望於8年內完成。

建國一村甲棟等8棟建築已啟動修復活化調查，可謂一村建築群修復最後一哩路逐漸完成。（記者李文德攝）建國一村甲棟等8棟建築已啟動修復活化調查，可謂一村建築群修復最後一哩路逐漸完成。（記者李文德攝）

縣府文觀處文資科長張力元指出，建國一村共有19間建築群，現已修復完成已丁、忠、孝及活動中心空間，而乙、丙、庚、辛棟共有6間建築完成細部規劃設計，其餘8間建築正委託眷村再造協會與建築師合作調查，可謂將一村最後一塊拼圖漸漸湊起。

協會理事長魯紜湘表示，最後8棟建築分別為甲一、二、三棟、里長宅、庫房、竹房棟、14及21號眷舍，甲棟曾為日軍醫院，里長宅曾是衛兵崗哨，庫房、竹房也曾是車庫、修車空間，戰後國民政府接收後，都住著軍官與其軍眷，對地方極具重要歷史。

建國一村甲棟等8棟建築已啟動修復活化調查，可謂一村建築群修復最後一哩路逐漸完成。（記者李文德攝）建國一村甲棟等8棟建築已啟動修復活化調查，可謂一村建築群修復最後一哩路逐漸完成。（記者李文德攝）

魯紜湘表示，這8棟建物現展開調查，分別將做為遊客接待資訊站、文獻資訊展覽空間、遊客中心等，日前召開地方公聽會，有民眾建議日後修復活化，可將住宿空間納入考量，日後前來觀光民眾可在此過夜，享受一整套眷村文化，避免「煙火式」的觀光。

張力元表示，現已完成細部規畫設計的6棟建築已納入住宿空間，此次公聽會結果採納地方聲音進行後續修改。文化部也針對建國一村再造歷史現場計畫總核定於3億元經費，後續將持續將中央爭取，預計8年內完成一村建築群修復。

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