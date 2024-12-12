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高雄豐裕里19隻彩繪貓串成聖誕樹 陳其邁「遲來的貓」也亮相

2024/12/12 15:22

高市豐裕里里長謝錫元自行打造的「貓樂融融」聖誕樹，由19隻彩繪貓咪組合而成，是獨一無二的另類耶誕樹。（記者許麗娟攝）高市豐裕里里長謝錫元自行打造的「貓樂融融」聖誕樹，由19隻彩繪貓咪組合而成，是獨一無二的另類耶誕樹。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市豐裕里藝術家里長謝錫元10月舉辦「街角的貓們」戶外裝置藝術展，2個月的展期已經結束，為延續熱潮又適逢聖誕節，謝錫元又以木板彩繪打造了獨一無二的「貓樂融融」聖誕樹，將於14日晚上起點燈，而市長陳其邁的彩繪模型貓，雖然「遲到了」，也將跟著聖誕樹裝置亮相展出。

豐裕里里長謝錫元本身是藝術家，時常發揮藝術專才和創意妝點社區和舉辦活動。（記者許麗娟攝）豐裕里里長謝錫元本身是藝術家，時常發揮藝術專才和創意妝點社區和舉辦活動。（記者許麗娟攝）

「街角的貓們」第17號遲來的作品是由市長陳其邁創作，雖然展期已結束，但這隻彩繪貓也會在明年元旦前在豐裕里各角落現身。（記者許麗娟攝）「街角的貓們」第17號遲來的作品是由市長陳其邁創作，雖然展期已結束，但這隻彩繪貓也會在明年元旦前在豐裕里各角落現身。（記者許麗娟攝）

謝錫元表示，「街角的貓們」裝置藝術展吸引大咖政治人物，包括副總統蕭美琴、立委李昆澤、邱議瑩、柯志恩及議長康裕成、議員湯詠瑜、黃香菽等協助創作，每天都有民眾到社區內「找貓」，甚至不少是外縣市的遊客。

陳其邁的彩繪貓目前現身在豐裕里中華橫路111之15號水管上。（記者許麗娟攝）陳其邁的彩繪貓目前現身在豐裕里中華橫路111之15號水管上。（記者許麗娟攝）

「貓樂融融」聖誕樹日前試燈情形。（謝錫元提供）「貓樂融融」聖誕樹日前試燈情形。（謝錫元提供）

展期結束後為延續這股熱潮，所以在聖誕節前夕謝錫元創造了「貓樂融融」聖誕樹，而之前預告「街角的貓們」第17號作品，答案揭曉就是陳其邁的創作，因彩繪的點點圖案像是「大港開唱的」標誌，故也以此命名。謝錫元說，陳其邁的作品目前現蹤三民區豐裕里中華橫路111之15號，但這只是線索的開端，將會隨時移動到豐裕里各處，且會越來越近距離，就等大家一起加入尋貓大作戰。

豐裕里里長謝錫元於週四清潔日時，會先帶著鄰長和志工們做一段每次都不一樣的暖身舞，讓長者也能更有活力。（記者許麗娟攝）豐裕里里長謝錫元於週四清潔日時，會先帶著鄰長和志工們做一段每次都不一樣的暖身舞，讓長者也能更有活力。（記者許麗娟攝）

「貓樂融融」聖誕樹上共有19隻不同萌樣的彩繪貓，預計於14日晚上7點在三民區中和街中仁街口豐裕里三角公園舉辦點燈音樂會，謝錫元透露，除了聖誕樹和周邊燈飾，當晚將會有里民拿著電子小燭燈一同點亮公園，同時邀請中都信義房屋烏克麗麗樂曲演奏、樹科大表演藝術系《牠們說 阮兜彼個》音樂劇精華演出、青鳥關懷協會理事長陳真伊演唱經典歌唱，聖誕樹和陳其邁的彩繪貓將展至明年元旦。

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