「問題兒童」來了！無論Ｉ人或Ｅ人 「在這裡」互不互動都不是問題

陳武康（左起）陳宥任、吳政穎、朱宸祐、黃翊、王健銘，以及周伶芝在《身為問題兒童的我，從一出生就成為這個美好世界的慢性病》演前記者會上合影。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由北藝中心2023年馬戲棚計畫延伸出來的自製作品《身為問題兒童的我，從一出生就成為這個美好世界的慢性病》，將在明（12）日登場，邀請陳武康和周伶芝擔任創作概念，並和表演者王健銘、朱宸祐、吳政穎、陳宥任和黃翊共同創作，他們一起探討「馬戲」的本質，從「問題兒童」這個命題為出發點，追溯作為表演者，一路在追求完美過程中所面臨的掙扎與挑戰，並實踐他們作為藝術創作者的大膽、浪漫且實驗的奇想。

演出以5名擅長不同馬戲特技項目的演員為主體，透過馬戲為媒介，大膽實驗，探討表演者在追求完美的矛盾與掙扎。演員們各自以身體特技、雜耍圈、扯鈴、布拉圈、棍子等，在SOLO與群演之間切換，探索表演可能。同時，邀請觀眾能於演出進行時遊走劇場之中，並可近距離與之互動。演員們也將依照不同的觀眾反應，隨機給出不一樣的表演內容，盡情展現「馬戲精神」。

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５名表演者以身體特技、雜耍圈、扯鈴、布拉圈、棍子等馬戲項目，在SOLO與群體演出之間切換。（記者董柏廷攝）

陳武康說明，他在排練中不間斷拋出各種關於身體、馬戲、人生、存在等問題，或在表演時以互動代替干擾，讓表演者用各自想要呈現以及擅長的的形式回應當下遇到的問題，「整個演出的基調是共同創作，所以作品每次都會有不同的樣子。演出時觀眾能在場中自由移動，隨自由意願選擇是否與表演者互動。也可以說，此部作品需要有觀眾互動以及參與才是真正的完成。」

周伶芝表示，「觀眾反應不同，互動不同，也是給演員們的一種挑戰跟刺激。」表演者在表演到一定程度時，最後會剩下自我與技巧之間的觀照，當5名演員共同創作，怎麼樣回到馬戲最本質的部分——剝除道具、放下技巧，透過馬戲感知身體的存在，並重新思考自己的意義是什麼？無論對表演者或是觀眾而言是重要的一件事。不過，「重要的還是讓觀眾也能回看自己。互不互動都不是問題。」

以扯鈴為專長的表演者之一黃翊在演出中盡可能降低花招的使用頻率，以簡化技巧，讓扯鈴發出不同聲響，他說明，「希望讓觀眾看到物件背後的故事，以及表演者與物件之間的情感連結。」《身為問題兒童的我，從一出生就成為這個美好世界的慢性病》將於12月13日至14日，在北藝中心藍盒子演出。詳詢OPENTIX網站。

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