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2024竹北燈節〈天光漫舞〉裝置藝術獲國際雙獎

2024/12/13 17:49

2024竹北燈節〈天光漫舞〉裝置藝術獲國際雙獎。（竹北市公所提供）2024竹北燈節〈天光漫舞〉裝置藝術獲國際雙獎。（竹北市公所提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北市公所今天有喜，因為「2024竹北燈節」中的藝術裝置〈天光漫舞〉最近先後拿下IAA倫敦設計獎（London Design Awards）白金獎、瑞士LIT照明設計大獎中娛樂照明設計類的優勝獎，替竹北市寫下首次捧回國際設計大獎的紀錄。

「2024竹北燈節」中，如圖的藝術裝置〈天光漫舞〉，最近先後拿下IAA倫敦設計獎白金獎、瑞士LIT照明設計大獎中娛樂照明設計類的優勝獎。（資料照， 記者黃美珠攝）「2024竹北燈節」中，如圖的藝術裝置〈天光漫舞〉，最近先後拿下IAA倫敦設計獎白金獎、瑞士LIT照明設計大獎中娛樂照明設計類的優勝獎。（資料照， 記者黃美珠攝）

竹北市長鄭朝方說，〈天光漫舞〉是他與知名藝術家謝秉潔及其團隊共同激盪出的火花。當初設計高5.5公尺、非具象的星空感極簡飄帶結構，融入龍年意象、互動科技以及環保理念，創造出兼具視覺跟文化深度的裝置藝術。結構採用21個鋁管模組拼接，模擬DNA螺旋，用低碳、永續建材和工法；其動態顏色變化與薄霧效果，使得整體裝置猶如騰空而舞的祥龍。

2024竹北燈節中，如圖的藝術裝置〈天光漫舞〉，最近先後拿下IAA倫敦設計獎白金獎、瑞士LIT照明設計大獎中娛樂照明設計類的優勝獎。（資料照， 記者黃美珠攝）2024竹北燈節中，如圖的藝術裝置〈天光漫舞〉，最近先後拿下IAA倫敦設計獎白金獎、瑞士LIT照明設計大獎中娛樂照明設計類的優勝獎。（資料照， 記者黃美珠攝）

鄭朝方說，IAA倫敦設計獎涵蓋建築、產品、數位以及品牌設計等多領域，每年吸引全球超過30個國家、2500多件作品參賽。評審標準以創意性、實用性、文化意涵以及永續性為核心。今年全世界只有40件作品獲得最高榮譽的白金獎，而〈天光漫舞〉就是其中之一。

至於瑞士LIT照明設計獎（LIT Lighting Design Award）是國際3大照明設計獎之一，〈天光漫舞〉憑藉其互動設計與視覺表現力，榮獲娛樂照明設計類優勝獎。

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