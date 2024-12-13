自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

結合工藝與美味的聖誕節應景物 大地酒店推出手工薑餅屋

2024/12/13 17:54

北歐薑餅屋不僅是甜點，更是一件藝術品。（大地酒店提供）北歐薑餅屋不僅是甜點，更是一件藝術品。（大地酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕溫馨的聖誕節即將到來，應景的聖誕樹、薑餅屋等聖誕節商品也紛紛上市，其中，結合了工藝與美味的薑餅屋，不只賞心悅目，也是親朋好友歡度聖誕佳節時共同品嘗的美味點心，大地酒店特別推出包含2款「北歐薑餅屋」、2款聖誕節限定蛋糕及5款超可愛的「薑餅小物」，為聖誕節氛圍增添溫暖與甜蜜。

金色大地雙層乳酪蛋糕（右）與酒釀櫻桃巧克力蛋糕，為聖誕佳節帶來甜蜜滋味。（大地酒店提供）金色大地雙層乳酪蛋糕（右）與酒釀櫻桃巧克力蛋糕，為聖誕佳節帶來甜蜜滋味。（大地酒店提供）

大地酒店表示，今年度推出的「北歐薑餅屋」由喜歡廳李建嶔主廚特別製作，不僅是甜點，更是一件藝術品。每一座薑餅屋都由主廚精心設計，採用傳統的北歐建築風格，經過細緻的手工製作，在每個環節都展現出完美的工藝美學。香氣四溢的薑餅餅乾與奶油糖霜完美結合，帶來濃郁的節日味道。無論是擺放在餐桌上，還是做為聖誕贈禮，都能為親友帶來無比的驚喜與溫暖。而今年主打的聖誕節蛋糕不僅有絢麗外觀，更有令人驚豔的口感，「金色大地雙層乳酪蛋糕」由兩層濃郁的乳酪餡料組成，細緻綿密的質地，帶出迷人的多層次口感，讓每一口都充滿幸福感，金色的裝飾更是呼應了聖誕的華麗氣氛。另一款「酒釀櫻桃巧克力蛋糕」則是巧克力愛好者的夢幻選擇，淡淡的酒釀風味與櫻桃的酸甜相互交織，再搭配上濃厚的巧克力，形成完美的味覺平衡。

超可愛薑餅小物，增添聖誕佳節甜美氣氛。（大地酒店提供）超可愛薑餅小物，增添聖誕佳節甜美氣氛。（大地酒店提供）

此外，今年的聖誕節，大地酒店還準備了5款超可愛的「薑餅小物」，每一個小物都由專業的糕點師傅精心設計，色彩鮮豔、造型可愛，無論是擺放在聖誕樹下，還是做為禮物送給親友，都極具節日的魅力。每一款薑餅小物都精巧細緻，從薑餅小人、聖誕老人到聖誕樹多款不同造型，都能帶來溫馨的節日氣氛。更多相關訊息詳詢大地酒店官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應