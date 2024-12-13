結合工藝與美味的聖誕節應景物 大地酒店推出手工薑餅屋

北歐薑餅屋不僅是甜點，更是一件藝術品。（大地酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕溫馨的聖誕節即將到來，應景的聖誕樹、薑餅屋等聖誕節商品也紛紛上市，其中，結合了工藝與美味的薑餅屋，不只賞心悅目，也是親朋好友歡度聖誕佳節時共同品嘗的美味點心，大地酒店特別推出包含2款「北歐薑餅屋」、2款聖誕節限定蛋糕及5款超可愛的「薑餅小物」，為聖誕節氛圍增添溫暖與甜蜜。

金色大地雙層乳酪蛋糕（右）與酒釀櫻桃巧克力蛋糕，為聖誕佳節帶來甜蜜滋味。（大地酒店提供）

大地酒店表示，今年度推出的「北歐薑餅屋」由喜歡廳李建嶔主廚特別製作，不僅是甜點，更是一件藝術品。每一座薑餅屋都由主廚精心設計，採用傳統的北歐建築風格，經過細緻的手工製作，在每個環節都展現出完美的工藝美學。香氣四溢的薑餅餅乾與奶油糖霜完美結合，帶來濃郁的節日味道。無論是擺放在餐桌上，還是做為聖誕贈禮，都能為親友帶來無比的驚喜與溫暖。而今年主打的聖誕節蛋糕不僅有絢麗外觀，更有令人驚豔的口感，「金色大地雙層乳酪蛋糕」由兩層濃郁的乳酪餡料組成，細緻綿密的質地，帶出迷人的多層次口感，讓每一口都充滿幸福感，金色的裝飾更是呼應了聖誕的華麗氣氛。另一款「酒釀櫻桃巧克力蛋糕」則是巧克力愛好者的夢幻選擇，淡淡的酒釀風味與櫻桃的酸甜相互交織，再搭配上濃厚的巧克力，形成完美的味覺平衡。

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超可愛薑餅小物，增添聖誕佳節甜美氣氛。（大地酒店提供）

此外，今年的聖誕節，大地酒店還準備了5款超可愛的「薑餅小物」，每一個小物都由專業的糕點師傅精心設計，色彩鮮豔、造型可愛，無論是擺放在聖誕樹下，還是做為禮物送給親友，都極具節日的魅力。每一款薑餅小物都精巧細緻，從薑餅小人、聖誕老人到聖誕樹多款不同造型，都能帶來溫馨的節日氣氛。更多相關訊息詳詢大地酒店官網。

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