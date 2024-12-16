自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝風采

台日藝術家聯手打造光影 竹縣東興圳光藝節12/20浪漫點燈

2024/12/16 17:39

新竹縣政府今天舉辦東興圳光藝節宣傳活動。（記者廖雪茹攝）新竹縣政府今天舉辦東興圳光藝節宣傳活動。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣歲末跨年的東興圳光藝節盛事，本週五（20日）詩意開幕，浪漫唯美的水岸燈光藝術裝置，將一路陪伴民眾度過耶誕節、跨年、農曆春節以及元宵節，縣府今（16日）邀請民眾一同參與點燈，領取限量的光藝節小燈球。

縣長楊文科表示，今年光藝節以「寫一首詩．給路上的風景」為主題，秉持尊重在地環境、不過度干擾的原則，邀請台、日藝術家們聯手將雨、風、光等自然意象，融入色彩斑斕的光影藝術裝置中，展現與自然和諧共生的永續精神。光藝節20日起展至明年2月16日，20日開幕一連3天都有精彩活動，歡迎鄉親到東興圳散步欣賞美景，逛市集、看表演、吃美食。

 新竹縣政府今天舉辦東興圳光藝節宣傳活動，邀請民眾一同參與點燈，領取限量的光藝節小燈球。（記者廖雪茹攝）新竹縣政府今天舉辦東興圳光藝節宣傳活動，邀請民眾一同參與點燈，領取限量的光藝節小燈球。（記者廖雪茹攝）

文化局長朱淑敏表示，日本最具人氣的光藝術家小松宏誠，將展出《雨之歌》、《風之花瓣》及《森之夢》等三件作品，另外還有藝術家廖建忠的《春之螢》、黑川互動媒體藝術團隊的《花影漫步》光影互動藝術裝置，以及先驗物件藝術團隊將橋樑涵洞轉化為時光隧道的《 1960'2 》，如夢似幻的藝術作品與東興圳環境完美融合，讓人遇見藝術，也看見自然。

 新竹縣政府邀請台、日藝術家們聯手將雨、風、光等自然意象，融入色彩斑斕的光影藝術裝置中，突圍日本光藝術家小松宏誠《風之花瓣》作品。（記者廖雪茹攝）新竹縣政府邀請台、日藝術家們聯手將雨、風、光等自然意象，融入色彩斑斕的光影藝術裝置中，突圍日本光藝術家小松宏誠《風之花瓣》作品。（記者廖雪茹攝）

本屆展覽的另一大特色，是將新詩創作轉化為藝術裝置，邀請在地的孩子來到東興圳水岸，將親身感受化為二行詩，並以立體文字、螢光石、Gobo燈與鏡球、霓虹燈等素材，將詩句意境轉化為裝置藝術，二者結合為新穎的展覽形式。

此次策展單位「都市藝術工作室」總監杜昭賢表示，詩與裝置原本就是藝術的一體多面，此次展出的藝術裝置也都非常有詩意，因此詩與光藝術不僅相互融合，也相互輝映。而寫詩的過程透過眼睛觀察、心靈觀照，可以啟發孩子們對藝術的興趣，也讓他們有機會了解家鄉面貌。

除新詩創作外，也邀請社會學家兼紙刻藝術家魏少君，與位於東興圳旁的六家國小、興隆國小共150位學童進行剪紙共創，將象徵新竹縣的五色鳥、茶花以及台灣特有種寬尾鳳蝶等花草生物的作品黏貼在燈球上，設置草地間，創造出屬於自己的一道風景。

 20日活動自下午4點開始，晚上6點10分點燈，邀請包括靈魂沙發、怕胖團、宇宙人、甜約翰、咖哩玩劇團，及黃子軒與山平快等廣受年輕朋友歡迎的音樂戲劇團體，接力帶來熱力十足的演出。活動詳情可上東興圳光藝節：https://www.donxinglightartfest.com/ 與FB粉專查詢。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應