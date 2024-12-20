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已故漫畫家蕭言中40週年特展 指劍之舞形塑幽默世界

2024/12/20 21:46

已故漫畫才子蕭言中的40年經典作品，將在台北當代藝術館起展出，帶來漫畫藝術價值與文化意涵，並提供給5、6年級生的回憶殺。 （王士源攝，台北當代藝術館提供）已故漫畫才子蕭言中的40年經典作品，將在台北當代藝術館起展出，帶來漫畫藝術價值與文化意涵，並提供給5、6年級生的回憶殺。 （王士源攝，台北當代藝術館提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕已故漫畫家蕭言中早期作品幽默風趣、洞察時事，是5、6年級生的回憶殺，後期更獨創「指劍畫派」自成藝術世界，被譽為漫畫才子，獲金漫獎特別貢獻獎，去年辭世令人遺憾，台北當代藝術館明（21）起將展出其40年經典作品，展現其藝術價值與文化意涵，促進大眾重新認識與欣賞漫畫。

已故漫畫才子蕭言中的40年經典作品，將在台北當代藝術館起展出，其作品輕鬆幽默、深刻洞察時代，描繪從日常生活到童話的多重面向。（王士源攝，台北當代藝術館提供）已故漫畫才子蕭言中的40年經典作品，將在台北當代藝術館起展出，其作品輕鬆幽默、深刻洞察時代，描繪從日常生活到童話的多重面向。（王士源攝，台北當代藝術館提供）

當代館指出，「指劍之舞─蕭言中創作 40 周年經典作品展」由策展人黃志偉擔綱策劃，展出蕭言中40年來的重要作品，從早期膾炙人口的單幅漫畫《童話短路》到近年開創的「指劍畫派」，全面展現其以幽默詼諧風格塑造出的獨特藝術世界。

已故漫畫才子蕭言中40年經典作品展中，展示其生涯後期透過「指劍畫派」創作《可愛系列》作品，生動描繪動物的喜怒哀樂，可愛童趣讓人感受快樂與溫馨。（王士源攝，台北當代藝術館提供）已故漫畫才子蕭言中40年經典作品展中，展示其生涯後期透過「指劍畫派」創作《可愛系列》作品，生動描繪動物的喜怒哀樂，可愛童趣讓人感受快樂與溫馨。（王士源攝，台北當代藝術館提供）

當代館表示，蕭言中一直秉持單篇創作，早期以輕鬆幽默、深刻洞察時代文化的手法，描繪從日常生活到童話的多重面向，最初以《童話短路》一舉成名，後續推出的《整形》、《笨賊一籮筐》《整形》等更奠定在漫畫界的傳奇地位，其中幽默詼諧和略帶趣味挑逗著稱的《堵住水壩的少年》，更是代表作之一。

2017年，蕭言中創立「指劍畫派」，將傳統書法的精氣神與數位技術結合，用手指代筆如「指劍」般在平板上揮灑，指勢舞動生氣錯落有序。《我思故我在》人物一氣呵成，線條簡約老練而圓潤。《太極III》結合武術與禪學，盡顯隱隱發功的劍氣。《可愛系列》生動描繪動物的喜怒哀樂，可愛童趣讓人感受快樂與溫馨。

已故漫畫才子蕭言中40年經典作品展中，將其代表作《堵住水壩的少年》3D真實呈現，幽默詼諧更略帶趣味挑逗。（王士源攝，台北當代藝術館提供）已故漫畫才子蕭言中40年經典作品展中，將其代表作《堵住水壩的少年》3D真實呈現，幽默詼諧更略帶趣味挑逗。（王士源攝，台北當代藝術館提供）

黃志偉進一步表示，蕭言中以純粹、簡練的筆法線條表現出各種人、動物圖像，他的創作不僅是技法的創新，更是個人哲學的展現，他用敏銳的觀察力和創意力製造許多歡樂，這次的展覽不僅讓5、6年級生重回往日時光，也希望讓更多人感染到這位多才多藝漫畫才子的幽默和快樂因子。

當代館館長駱麗真表示，當代館在過去比較少有與漫畫相關的展覽，這次計畫將漫畫引入當代藝術視野，希望展現它的藝術價值與文化意涵，促進大眾對漫畫的重新認識與欣賞。展期從明日起到明年2月16日止。

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