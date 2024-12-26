《財劃法》通過對文化部是否影響？李遠：審查預算多砍掉一點都有影響！

〔記者董柏廷／台北報導〕立法院近日三讀通過財劃法修正案。文化部長李遠今（26）日於114年文化禮金啟動記者會上被問及會否擔心文化部或其他執政上的經費縮減問題。李遠說明，文化部佔總預算的比例並不高，但如果預算被削減，難免受到影響。

李遠表示，指出《財劃法》通過按照比例分配，將帶給文化部約73.3億的影響，「文化行業給人的感覺，雖然非民生必需品，可是一旦不要的話，這個國家好像沒有靈魂。」他提到，文化部撥出經費支持藝文工作者，目的是要讓它們能夠專心創作，這些行業的人他們都是沒辦法靠原來的收入為生，「一旦沒有補助，他們幾乎沒有辦法創作。」

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李遠認為，文化活動無法以產值估算。他以文化幣為例，此次年齡下修加發13到15歲，即是要讓文化往下扎根，另外，青少年因為文化幣對文化消費產生興趣，也是讓這一群人使用的錢能回流到台灣藝文產業。而他也說明有許多經費致力於文化平權上，「文化部有很多經費花在去偏鄉表演、到偏鄉做各種活動、讓偏鄉學校體驗文化活動等」，倘若預算不夠，偏鄉對於傳統文化文字保留、乃至修建廟宇跟古蹟等文資保存，也會力有未逮。

李遠強調，近年因為國家經濟與科技的強盛，全世界都開始關注台灣，「從去年到現在，除了巴黎文化奧運台灣館、愛丁堡藝穗節台灣季、明年首爾書展等，以『台灣』作為主題國的活動變多了。換句話說，就在這一兩年之間，隨著我們的經濟發展，我們的國力真的變很強大，因為國力強大之後，文化就跟著很容易出去。」文化部預算並不高，但是從今年的效果看來，正逐漸讓人期待。「無論電影、影視、劇集、文學，已經開始走出國際了。」他亦提到韓國近年話題影視《魷魚遊戲2》挹注經費讓劇集在各國行銷，「文化部從去年開始就開始走這個走這樣子一個路線，在不同的文化內容方面，投資比較多的預算，最後目的是要讓國外看到台灣。所以問我《財劃法》對我們有沒有影響？我甚至覺得審查預算把文化經費多砍掉一點都有影響，何況是財劃法？」

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