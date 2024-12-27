閱讀文字邊賞淡水無敵河景 新北圖書館淡水分館「換新裝」今重新啟用

新北市立圖書館淡水分館建築已有37年歷史，去年10月中旬閉館整修，加強結構安全、改善室內裝潢後重新啟用。（記者黃子暘攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市立圖書館淡水分館建築已有37年歷史，去年10月中旬閉館整修，今（27）日重新啟用。新北市長侯友宜指出，淡水是觀光熱門景點，近年有淡海新市鎮、淡海輕軌、淡江大橋、淡北道路等重大建設陸續推動，人口持續增長，也帶動在地閱讀需求，淡水分館改造除了強化建築物整體結構安全，也改善空間及設備，將河景視野融入，相信會成為淡水民眾舒適、安全的閱讀好環境。

新北市立圖書館淡水分館重新啟用，設計也將淡水知名的河景納入。（記者黃子暘攝）

侯友宜表示，淡水河景視野佳，淡水分館翻新改造時將其融入，為民眾打造與河海互動的閱讀角落，3道5樓的室內靠窗閱讀區都能將淡水河景納入眼中，戶外露台則提供民眾一個「悠閒度假風」的景觀閱讀區，另外書架旁角落空間也有個人獨享的「祕密閱讀基地」，讓不希望被打擾的讀者可以享受專屬的閱讀時光。

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侯友宜指出，淡水近年有許多重大建設陸續推動，同步帶動淡水人口持續增長，目前淡水人口已經超過20萬人，民眾閱讀需求增加，所以淡水分館除了強化建築物的整體結構安全，也致力升級空間及設備。

新北市立圖書館淡水分館改善室內裝潢後重新啟用，成為淡水民眾舒適、安全的閱讀好環境。（記者黃子暘攝）

市圖介紹，「換新裝」的淡水分館可以賞景看夕陽，兒童閱覽室也以「Tiffany藍」搭配白色家具，打造清涼海水的感受，讓孩子擁有在大海中閱讀的感受；為了讓閱讀更有趣，也運用高低錯落的書架，排列出如迷宮般的動線，另外親子共讀區也可以讓孩子或坐或趴，享受閱讀的世界。

「換新裝」的淡水分館讓孩子擁有在大海中閱讀的感受。（記者黃子暘攝）

市議員鄭宇恩表示，淡水分館新裝潢明亮整潔，加上原有的在地文史展示區重整，將能提供淡水地區讀者更舒適的服務，也認為兒童閱覽區採實體分隔，打造更好的親子共讀環境；明年度竹圍分館兒童圖書館有望展開整修，淡海新市鎮圖書館則仍待市府規畫，盼市府積極推動，促進北海岸地區閱讀風氣。

新北市立圖書館淡水分館重新啟用，親子共讀區可讓孩子或坐或趴，享受閱讀的世界。（記者黃子暘攝）

市圖補充，淡水分館明年將結合地方藝文團體與社區學校，陸續推出閱讀與藝文展演活動，包括「動身體話繪本」親子活動、作家陳艾妮講座「Encore！安可！樂齡樂活，價值再現」、畫展「淡水400年」、「畫說溪望—我的樹梅坑溪」、文史特展「大河東去—從滬尾到淡水」等，詳細資訊可洽市圖官網，或電洽（02）2622-4664。

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