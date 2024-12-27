自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

福容耗資上億將起家厝轉型 全新徠旅中壢店即日起推出試營運優惠價

2024/12/27 17:26

「福容徠旅中壢」各樓層房間採用活潑的徠旅色系，營造不同的氛圍。（福容徠旅中壢提供）「福容徠旅中壢」各樓層房間採用活潑的徠旅色系，營造不同的氛圍。（福容徠旅中壢提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕對於「起家厝」，大家都是抱持感恩與珍惜，這其中含有代代傳承、開枝散葉的吉祥寓意。全台最大的星級連鎖飯店集團「福容大飯店」，將起家厝「福容大飯店中壢店」耗資上億重新裝潢，轉型成「福容徠旅中壢」，成為輕旅品牌的徠旅體系下第5家分店，堪稱集團迎接2025年的喜事，即日起開放訂房，以優惠價試營運至2025年3月31日。

福容大飯店的起家厝在耗資上億重新裝潢後，轉型成「福容徠旅中壢」，成為輕旅品牌的徠旅體系下第5家分店。（福容徠旅中壢提供）福容大飯店的起家厝在耗資上億重新裝潢後，轉型成「福容徠旅中壢」，成為輕旅品牌的徠旅體系下第5家分店。（福容徠旅中壢提供）

福容大飯店表示，「福容徠旅」為「福容大飯店」2023年創建的輕旅品牌，主打便捷、環保、人文、創新、活力，融合在地風情、深度旅遊、共創價值。第1家店開在高雄前金，並與全球知名居家品牌IKEA（宜家家居）的企業業務攜手，打造一整層17間、以經典鯊魚和北歐風格為主要設計核心的主題套房，引起廣大迴響。這次「福容徠旅中壢」再度攜手IKEA企業業務，將4樓重新整修成15間別具風格的3大親子主題房，包括：森林、海洋、外太空。同時也另外打造親子遊戲交誼廳，預計在2025年第一季亮相。

「福容徠旅中壢」早餐延續品牌風格，提供美味的自助式生鮮蔬菜與湯品，以及咖啡飲料等。（福容徠旅中壢提供）「福容徠旅中壢」早餐延續品牌風格，提供美味的自助式生鮮蔬菜與湯品，以及咖啡飲料等。（福容徠旅中壢提供）

改裝後的「福容徠旅中壢」有154個房間，承襲品牌系列的房型，分為「輕旅」、「閱旅」、「宅旅」、「集旅」、「享旅」5種，最小的坪數8坪，最大的22坪，和其他徠旅最大的不同，是特別將10樓、11樓、12樓，用活潑的徠旅色系，像是「黃」、「橘」、「藍」來營造不同的氛圍。房型種類多樣化，適合各種不同住宿需求的旅客。飯店設有健身房、自助洗衣房、商務中心、樂聚餐廳等，帶給旅客更多生活上的便利。早餐則是延續品牌風格，提供美味的自助式生鮮蔬菜與湯品，以及咖啡飲料。品牌精神強調環保，不主動提供牙膏、牙刷、拖鞋等一次性備品。

「福容徠旅中壢」位在桃園客運總站旁，距離中壢車站步行不到5分鐘。佔有地利之便。（福容徠旅中壢提供）「福容徠旅中壢」位在桃園客運總站旁，距離中壢車站步行不到5分鐘。佔有地利之便。（福容徠旅中壢提供）

「福容徠旅中壢」交通便利，位在桃園客運總站旁，距離中壢車站步行不到5分鐘，從機場捷運A22走路也僅需15分鐘，沿途還能逛逛在地知名的「中平商圈」，附近多家東南亞商店與餐廳。距離飯店車程約6分鐘就抵達的「中壢觀光夜市」，共有475個攤位，各式美食林立，更是當地居民夜間休閒的好去處。不管是從新屋交流道、內壢交流道、桃園國際機場、或是高鐵桃園站，車程都在半小時以內就能抵達。

距離福容徠旅步行4分鐘就能到的「壢景町」，往昔為中壢警察局日式宿舍群。（福容徠旅中壢提供）距離福容徠旅步行4分鐘就能到的「壢景町」，往昔為中壢警察局日式宿舍群。（福容徠旅中壢提供）

桃園大溪月眉人工濕地生態公園種植370棵落羽松，每到秋冬都會由綠、黃轉紅，倒映水面繽紛美麗。（福容徠旅中壢提供）桃園大溪月眉人工濕地生態公園種植370棵落羽松，每到秋冬都會由綠、黃轉紅，倒映水面繽紛美麗。（福容徠旅中壢提供）

周邊走路就能到的景點，包括曾經是中壢警察局日式宿舍群的「壢景町」，現在也被規畫成中壢城市故事館的一部份，不僅有販售當地的有機生活產品，更有定期的文藝展覽。沿著新街溪，除了感受溪邊重新整治的綠意，步道沿途的百年寺廟仁海宮與日治時代的歷史古蹟，正好串聯起一條人文散步路線。開車約40分鐘前往桃園大溪月眉人工濕地生態公園，擁有10個生態池，種植了370棵落羽松林面積達3公頃，每年秋冬都會由綠、黃轉紅，倒映水面繽紛美麗，更是拍照打卡聖地。更多相關訊息詳詢福容徠旅中壢官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應