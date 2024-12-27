福容耗資上億將起家厝轉型 全新徠旅中壢店即日起推出試營運優惠價

「福容徠旅中壢」各樓層房間採用活潑的徠旅色系，營造不同的氛圍。（福容徠旅中壢提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕對於「起家厝」，大家都是抱持感恩與珍惜，這其中含有代代傳承、開枝散葉的吉祥寓意。全台最大的星級連鎖飯店集團「福容大飯店」，將起家厝「福容大飯店中壢店」耗資上億重新裝潢，轉型成「福容徠旅中壢」，成為輕旅品牌的徠旅體系下第5家分店，堪稱集團迎接2025年的喜事，即日起開放訂房，以優惠價試營運至2025年3月31日。

福容大飯店的起家厝在耗資上億重新裝潢後，轉型成「福容徠旅中壢」，成為輕旅品牌的徠旅體系下第5家分店。（福容徠旅中壢提供）

福容大飯店表示，「福容徠旅」為「福容大飯店」2023年創建的輕旅品牌，主打便捷、環保、人文、創新、活力，融合在地風情、深度旅遊、共創價值。第1家店開在高雄前金，並與全球知名居家品牌IKEA（宜家家居）的企業業務攜手，打造一整層17間、以經典鯊魚和北歐風格為主要設計核心的主題套房，引起廣大迴響。這次「福容徠旅中壢」再度攜手IKEA企業業務，將4樓重新整修成15間別具風格的3大親子主題房，包括：森林、海洋、外太空。同時也另外打造親子遊戲交誼廳，預計在2025年第一季亮相。

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「福容徠旅中壢」早餐延續品牌風格，提供美味的自助式生鮮蔬菜與湯品，以及咖啡飲料等。（福容徠旅中壢提供）

改裝後的「福容徠旅中壢」有154個房間，承襲品牌系列的房型，分為「輕旅」、「閱旅」、「宅旅」、「集旅」、「享旅」5種，最小的坪數8坪，最大的22坪，和其他徠旅最大的不同，是特別將10樓、11樓、12樓，用活潑的徠旅色系，像是「黃」、「橘」、「藍」來營造不同的氛圍。房型種類多樣化，適合各種不同住宿需求的旅客。飯店設有健身房、自助洗衣房、商務中心、樂聚餐廳等，帶給旅客更多生活上的便利。早餐則是延續品牌風格，提供美味的自助式生鮮蔬菜與湯品，以及咖啡飲料。品牌精神強調環保，不主動提供牙膏、牙刷、拖鞋等一次性備品。

「福容徠旅中壢」位在桃園客運總站旁，距離中壢車站步行不到5分鐘。佔有地利之便。（福容徠旅中壢提供）

「福容徠旅中壢」交通便利，位在桃園客運總站旁，距離中壢車站步行不到5分鐘，從機場捷運A22走路也僅需15分鐘，沿途還能逛逛在地知名的「中平商圈」，附近多家東南亞商店與餐廳。距離飯店車程約6分鐘就抵達的「中壢觀光夜市」，共有475個攤位，各式美食林立，更是當地居民夜間休閒的好去處。不管是從新屋交流道、內壢交流道、桃園國際機場、或是高鐵桃園站，車程都在半小時以內就能抵達。

距離福容徠旅步行4分鐘就能到的「壢景町」，往昔為中壢警察局日式宿舍群。（福容徠旅中壢提供）

桃園大溪月眉人工濕地生態公園種植370棵落羽松，每到秋冬都會由綠、黃轉紅，倒映水面繽紛美麗。（福容徠旅中壢提供）

周邊走路就能到的景點，包括曾經是中壢警察局日式宿舍群的「壢景町」，現在也被規畫成中壢城市故事館的一部份，不僅有販售當地的有機生活產品，更有定期的文藝展覽。沿著新街溪，除了感受溪邊重新整治的綠意，步道沿途的百年寺廟仁海宮與日治時代的歷史古蹟，正好串聯起一條人文散步路線。開車約40分鐘前往桃園大溪月眉人工濕地生態公園，擁有10個生態池，種植了370棵落羽松林面積達3公頃，每年秋冬都會由綠、黃轉紅，倒映水面繽紛美麗，更是拍照打卡聖地。更多相關訊息詳詢福容徠旅中壢官網。

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