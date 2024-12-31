澎湖講美「打鐵一條街」最後打鐵店 面臨休業危機

昔日講美「打鐵一條街」，碩果僅存的打鐵舖 因噪音擾鄰面臨停業危機。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕曾經繁華一時的白沙講美「打鐵一條街」，原本聚集10餘家鐵舖，隨著時代巨輪不斷向前推移，目前僅剩下「金協發打鐵店」，供應農漁業所需的鐵製工具，尤其是船錨製作技術獨樹一幟，成為澎湖漁船主採購的主要店家，現卻傳出「噪音」問題，遭鄰居檢舉休業停工，恐將影響牡蠣插桿及漁船錨具製作。

根據重修白沙鄉志記載，1959年講美村大約有十幾家打鐵業者，打鐵師父大多姓吳，係以祖先承傳居多，是講美「打鐵一條街」全盛時期。1987年打鐵業開始逐漸式微，加上年輕世代多不願從事此一需要忍受高溫、高耗體力且高危險的工作，以致打鐵業慢慢凋零，至今只剩下「金協發打鐵店」1家，全澎也剩下馬公及講美各1家打鐵舖。

請繼續往下閱讀...

目前金協成打鐵行停工中，只販售店內庫存成品。（記者劉禹慶攝）

早期傳統打鐵業打製的產品，以農具為主，漁船用的船錨居次，但因農業蕭條，在2001年後多以打造船錨為主，製作農具為輔。澎湖打鐵業所打製的漁船用錨，與台灣地區不同，澎湖獨特的打鐵工法所打造的船錨，不但堅固、細緻，且船錨一體成形，打製手法堪稱全台僅有。

雖然「金協發打鐵店」，成為講美「打鐵一條街」最後的歷史見證，同時船錨製作技術受到各界肯定，經濟支撐不成問題，但卻因「噪音」擾鄰問題頻遭檢舉，讓業者不堪其擾，目前只能暫時停工，只剩販售店內庫存品，售完若仍無法開工，就只能停業，屆時全澎湖農業、漁業鐵製品，都將面臨短缺危機。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法