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布袋戲國寶黃海岱125歲冥誕 雲林布袋戲館舉辦紀念緬懷活動

2025/01/02 19:14

1月2日是布袋戲國寶大師黃海岱125歲冥誕，也是雲林布袋戲日，各界在雲林布袋戲館辦理紀念緬懷活動。（記者黃淑莉攝）1月2日是布袋戲國寶大師黃海岱125歲冥誕，也是雲林布袋戲日，各界在雲林布袋戲館辦理紀念緬懷活動。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕今（2）日是台灣布袋戲國寶大師黃海岱125歲冥誕，也是雲林的布袋戲日，縣府在雲林布袋戲館舉辦紀念緬懷活動及「掌演乾坤」常設展開展，黃海岱的孫子、金光多媒體負責人黃立綱受訪表示，期待布袋戲傳承，未來年輕人討論的不只是鋼鐵，更可以是「藏鏡人」。

今天活動包括雲林縣長張麗善，文化觀光處長陳璧君，黃海岱的兒子黃逢時、孫子黃立綱、孫女黃鳳儀，還有雲林縣布袋戲大師鍾任樑、廖文和、廖昭堂等人也都到場。

張麗善指出，雲林是布袋戲的故鄉，布袋戲是最能代表台灣的意象，這幾年雲林縣府在布袋戲傳承扎根工作不遺餘力，目前有72所學校超過1萬多個孩子學習布袋戲，今年也是雲林縣「雲菁人才培訓計畫年」透過團隊與學員甄選、專業課程規劃、津貼補助及成果發表並結合學校體系，系統性培育下一代布袋戲專業人才，深化布袋戲文化的扎根與推廣。

另興建中的雲林布袋戲傳習中心預計在今年底完成，縣府會持續推動布袋戲傳承延續、教育人才培養，讓布袋戲傳統藝術持續傳承並發揚光大。

新興閣掌中劇團團長鍾任樑說，縣府不曾放棄傳承布袋戲，這幾年看到布袋戲走向戲曲藝術的康莊大道，雲林國際偶戲節也很成功，達到「掌中藝術進入生命」的目標。

黃立綱表示，布袋戲是台灣很重要的藝術，黃家已傳承100多年，阿公傳承的精神是「布袋戲是志業」，布袋戲在不同時代有不同傳承，期許未來大家不只是討論鋼鐵人，更可以是「藏鏡人」。

陳璧君指出，「掌演乾坤」常設展，採用AR體感互動及光雕投影技術，以數位科技增加展覽互動性外，同時保留布袋戲傳統精粹，展示布袋戲工藝，如製偶、服飾、道具、戲台及表演藝術五音口白藝術等。

另打造雲林布袋戲大事記牆（1795-2024），以年份標記200多年雲林布袋戲發展，還有「黃海岱的時光走廊」以光雕投影介紹黃海岱大師的生平，浮現各時期的大師身影，感受黃海岱超過一世紀的風華歲月，歡迎大家來雲林布袋戲館參觀。

雲林布袋戲館「掌演乾坤」常設展開展，現場展示布袋戲經典角色史艷文、藏鏡人等戲偶。（記者黃淑莉攝）雲林布袋戲館「掌演乾坤」常設展開展，現場展示布袋戲經典角色史艷文、藏鏡人等戲偶。（記者黃淑莉攝）

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