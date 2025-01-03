中市清水眷村文化園區遭批修建牛步 文化局一期已有15戶完成重建

清水眷村文化園區的修建已邁入第2期（市府提供）（記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕眷村文化也是台灣文化相當重要一環，民進黨市議員王立任指出，在2012年核定清水眷村應為全國13處眷村文化保存計畫之一，規模最大的眷村文化保存區，但推動將近10多年的時間，卻成效牛步，其他眷村都成為觀光景點、影視拍攝景點，但清水眷村至今還在修復工程，要求加速。

文化局長陳佳君表示，由於清水眷村文化園區有中社遺址，同時具有聚落建築群的雙重身份，因此其修建都需要依照文資法的程序來進行，自2015年起代管理，編列2400萬，進行第1期改建，已完成15戶的整修，目前展開第2階段，市府與中央合作，編列2億元修復經費，已有初步活化成果，未來2期工程修復完工後，將引入藝文展示、藝術工坊、文創產業等，各方對園區發展的建議都將納入後續執行的參考

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清水眷村文化園區已的整修已邁入第2季（市府提供）（記者蘇金鳳攝）

議員王立任表示，清水眷村文化園區占地6公頃，已推動整修10多年的時間，第2期有2億的經費，其修復工程目前正在進行，進度牛步，未來的規畫又能如何期待。

王立任表示，台北的四四南村、桃園的馬祖新村、屏東的勝利新村，都已是發展相當有成效的眷村，其中勝利新村是2018年屏東縣政府爭取文化部「再造歷史現場專案計畫—屏東飛行故事再造歷史場域計畫」，同年並將園區正式命名為「勝利星村創意生活園區」，為全國少有保留完整街廓的無圍牆園區。

王立任更提到當年《光陰的故事》連續劇就是在桃園市龜山區的憲光二村取景，不少劇迷都因此劇到憲光二村朝聖，成功創造一連串的眷村懷舊話題；要求文化局與新聞局影視中心可以此為借鏡。

文化局表示，除持續開放在地社團進駐，自2020年起更徵選藝術家駐村創作，成效卓著，連續5年獲文化部定；今年首度結合在地人文風貌辦理清水走走藝術節，透過藝術家的眼睛創作出吸睛的在地裝置作品，創造更多民眾走入場域。

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