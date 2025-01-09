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葛如鈞跳針問「挺戒嚴算不算不義言論」 李遠：讓時代倒退是悲劇

2025/01/09 12:55

立法院教育及文化委員會今（9）日審查《不義遺址保存條例草案》，文化部長李遠回應立委的問話。（記者凌美雪攝）立法院教育及文化委員會今（9）日審查《不義遺址保存條例草案》，文化部長李遠回應立委的問話。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕立法院教育及文化委員會今（9）日審查《不義遺址保存條例草案》，由於朝野立委對於名稱、定義及年代界定等問題，意見嚴重分歧，無法取得共識，多數條例都保留再議，此外，還需要另加辦公聽會

唯有國民黨立委葛如鈞多次指名文化部長李遠回答，關於「如果有人說要挺戒嚴算不算不義言論？」李遠則回應，「一個時代走到一個程度的時候，他如果能夠倒退回去，是一個悲劇。」

李遠舉前段時間韓國總統尹錫悅宣布全國戒嚴一事為例，「他都做不到，因為韓國已經走到一個民主時代，韓國整個從威權到民主的過程是靠大學生衝在第一線被殺、被抓，我都在現場被噴過催淚彈，我心裡想，韓國今天能夠走到民主，是靠大學生這麼勇敢的爭取來，今天任何一個總統他要喊，我要戒嚴，他做不到，那就是一個時代的進步。」

「一個時代走到一個程度的時候，他如果能夠倒退回去是一個悲劇。」李遠回應葛如鈞：「所以你剛才講說有人挺戒嚴，我根本沒有感覺到這句話存在，你來問全台灣的人來大家投票，你讓不讓人戒嚴，一定是非常少的人贊成，所以當有一個人發言這樣的時候，他有什麼意義？他有沒有認為那個語言是不義嗎？那個是一點都沒有意義的話。」

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