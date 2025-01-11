書法詩作「動」起來！ 五月天「幕後詩人」何景窗：很感動

何景窗的新作品，以全新媒介讓詩作動起來，搭配動畫、光影，讓她看完覺得很感動。（記者王捷攝）

〔記者王捷／台南報導〕曾替五月天演唱會題字的知名書法詩人何景窗，今年在台南綉溪飯店舉辦個展「一嗅一吸」，她與音樂家蔣榮宗、黑川互動媒體藝術歷時半年討論，結合飯店360度投影互動設備，首次讓詩作「動」起來，何景窗說，看到真的好感動。

綉溪飯店的360度多媒體互動空間，是全國飯店首創，但僅為住客開放參觀。（記者王捷攝）

綉溪飯店全國獨創「沉浸式互動空間」，佔地80坪，斥資千萬打造，空間內設有23種主題，每場次長達50分鐘，從繽紛花海到異國場景，光影交錯的內容讓旅客彷彿置身不同世界。

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何景窗的「一嗅一吸」個展，是以互動空間為媒介的全新創作，與Peppercorns 黑川互動媒體藝術團隊打造何景窗全新影片，將其詩句融入虛擬影音藝術，並實地取景安平、解構並重組當地的文化與自然景致，為旅客提供身臨其境的體驗。

綉溪飯店替何景窗繪製的畫像。（記者王捷攝）

影片背景音樂是由國際級音樂家蔣榮宗 ZONG 創作，他曾為李安與好萊塢知名製片人Janet Yang製作音樂的作曲家，為影片注入細膩又具層次的情感張力，將詩、光影、音樂三者完美結合，形成多感官交織的藝術享受。

何景窗在綉溪展出的毛筆詩作。（記者王捷攝）

除了全新媒介的創作，這次展覽中，何景窗也從過往作品中挑選出能與飯店空間和旅客對話的詩句，讓每位旅客在大廳、餐廳、露台及沉浸式互動空間中，與詩句產生情感共鳴，讓旅人進入綉溪時，在一嗅一吸之間休憩，也在之間感受美好。

體驗何景窗的全新動太作品，可以入住綉溪飯店「一泊二食專案」，展覽從即日起直到3月3日止。

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