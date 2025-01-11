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曾英棟個展「大美拾年」 見證「甘樂阿舍美術館」10週年

2025/01/11 21:40

國際藝術家曾英棟舉辦「大美拾年」展覽，分享其創作歷程與藝術之美。 （甘樂阿舍美術館提供）國際藝術家曾英棟舉辦「大美拾年」展覽，分享其創作歷程與藝術之美。 （甘樂阿舍美術館提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國際藝術家曾英棟將北區北忠街老屋打造為「甘樂阿舍美術館」，除了作為工作室之外，亦成為國內外藝術家創作交流據點，成為南台灣重要藝文基地。今（11）日慶祝10週年舉辦「大美拾年」展覽，展出80件複合媒材油畫作品，分享其創作歷程演替與藝術之美。

以多媒材及油畫創作為主的曾英棟，特別在這次10週年展覽中，向好友借收藏的作品，將他過去從氣勢磅礡到趣味生動的雕塑，或是當代數位板畫、立體作品，作完整系列展出， 從中一窺他這多年來的創作軌跡，同時見證這座美術館10年來的成長茁壯歷程。

藝術家曾英棟作品〈有雙魚的生命之樹〉。（甘樂阿舍美術館提供）藝術家曾英棟作品〈有雙魚的生命之樹〉。（甘樂阿舍美術館提供）

其中，複合媒材作品中，能量風景系列，以活潑的顏色與形態組合，展現自由靈動，無論一支獨秀或數大之美，流動著獨特灑脫的能量，在各處創造最豐沛人心的風景。

曾英棟表示，迎接2025新的1年，也是美術館成立10周年紀念，邁向下一個10年里程碑，希望透過這次展覽，由心自我觀照與觀賞者互動共鳴，「有沒有覺得又成熟了一點，又豁達了一點，又圓滿自在了一點呢」？

曾英棟《大隱於美》文集，分享藝術奇想。（甘樂阿舍美術館提供）曾英棟《大隱於美》文集，分享藝術奇想。（甘樂阿舍美術館提供）

此外，新的一年願景，曾英棟出版《大隱於美》文集，把關於藝術的種種奇想，不論是小隱隱於野，或大隱隱於市，邀讀者畫迷們一起沉浸在美的世界裡。

曾英棟個展「大美拾年」，展期即日起至2月28日。

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