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曾英棟個展「大美拾年」 見證「甘樂阿舍美術館」10週年
國際藝術家曾英棟舉辦「大美拾年」展覽，分享其創作歷程與藝術之美。 （甘樂阿舍美術館提供）
〔記者洪瑞琴／台南報導〕國際藝術家曾英棟將北區北忠街老屋打造為「甘樂阿舍美術館」，除了作為工作室之外，亦成為國內外藝術家創作交流據點，成為南台灣重要藝文基地。今（11）日慶祝10週年舉辦「大美拾年」展覽，展出80件複合媒材油畫作品，分享其創作歷程演替與藝術之美。
以多媒材及油畫創作為主的曾英棟，特別在這次10週年展覽中，向好友借收藏的作品，將他過去從氣勢磅礡到趣味生動的雕塑，或是當代數位板畫、立體作品，作完整系列展出， 從中一窺他這多年來的創作軌跡，同時見證這座美術館10年來的成長茁壯歷程。
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藝術家曾英棟作品〈有雙魚的生命之樹〉。（甘樂阿舍美術館提供）
其中，複合媒材作品中，「能量風景」系列，以活潑的顏色與形態組合，展現自由靈動，無論一支獨秀或數大之美，流動著獨特灑脫的能量，在各處創造最豐沛人心的風景。
曾英棟表示，迎接2025新的1年，也是美術館成立10周年紀念，邁向下一個10年里程碑，希望透過這次展覽，由心自我觀照與觀賞者互動共鳴，「有沒有覺得又成熟了一點，又豁達了一點，又圓滿自在了一點呢」？
曾英棟《大隱於美》文集，分享藝術奇想。（甘樂阿舍美術館提供）
此外，新的一年願景，曾英棟出版《大隱於美》文集，把關於藝術的種種奇想，不論是小隱隱於野，或大隱隱於市，邀讀者畫迷們一起沉浸在美的世界裡。
曾英棟個展「大美拾年」，展期即日起至2月28日。
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