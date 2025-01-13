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高雄春藝228音樂會揭開序幕 首波10檔節目早鳥優惠至2/5

2025/01/13 19:06

高雄春藝「韓劇OST星空交響」草地音樂會，將安排韓國男女歌手現場演唱。（高市文化局提供）高雄春藝「韓劇OST星空交響」草地音樂會，將安排韓國男女歌手現場演唱。（高市文化局提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄春天藝術節將由228紀念音樂會揭開序幕，首波10檔節目已熱鬧開賣，早鳥超優惠66折將延續到年後2月5日，第二波節目預計3月18日開賣。

高市文化局表示，高雄春藝15年來已累積大批藝文觀眾人口，開春後將在高美館草坡與大家相見，首先登場的228紀念草地音樂會可索票進場，3月接續有8、9日《小魔女-瑪蒂達》電影交響草地音樂會，15、16日「韓劇OST星空交響」草地音樂會和22日新加坡華樂團首席指揮郭勇德與高市國樂團合演「星‧海」。

文化局表示，今年突破版權影音高成本，並克服韓劇經典畫面授權的挑戰，邀請來自韓國製作公司（MOST CONTENTS）以多首經典韓劇OST交響樂和多部韓劇經典畫面，與韓國客座小提琴首席金美廷和韓男歌手Sam Kim、女歌手金那英搭配韓劇畫面現場演唱，將是草地音樂會前所未有的難得體驗。

首度來台演出的日本知名影法師劇團，將演出改編日本知名漫畫《咯咯咯鬼太郎》妖怪影繪劇。（高市文化局提供）首度來台演出的日本知名影法師劇團，將演出改編日本知名漫畫《咯咯咯鬼太郎》妖怪影繪劇。（高市文化局提供）

另首度來台演出的日本知名影法師劇團，將演出改編日本知名漫畫《咯咯咯鬼太郎》妖怪影繪劇，西班牙天使偶劇團亞洲首演《倫巴的夢想家園》木偶劇，也同樣精采可期。

各節目多規劃有青年席「成年禮金」專屬優惠，更多早鳥、節目資訊與購票請上OPENTIX兩廳院生活售票網，最新節目動態請上FB或IG「高雄春天藝術節」或春藝官網https://ksaf.khcc.gov.tw/查詢。

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