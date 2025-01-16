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誠品閱讀職人大賞揭曉 職人們最想賣的書是這一本「推理小說」

2025/01/16 11:04

謝東霖的寫實異想新作《流氓書店》獲得誠品閱讀職人大賞「年度最期待作家」。 （誠品提供）（記者董柏廷攝）謝東霖的寫實異想新作《流氓書店》獲得誠品閱讀職人大賞「年度最期待作家」。 （誠品提供）（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由誠品書店舉辦的「誠品閱讀職人大賞」得獎名單日前公布。「年度最期待作家」與「年度新人」2大獎項打破歷來獲獎紀錄，首次由漫畫家與童書作家奪得！超人氣台漫作家謝東霖的寫實異想新作《流氓書店》以辛辣又溫暖的筆觸探索人文價值，憑藉獨特的反轉魅力榮獲「年度最期待作家」；曾為幼教老師的童書作家黃顯雅，擅長用圖文觸碰孩子柔軟的心，此次以啟蒙孩子認識情緒的《眼淚博物館》奪得「年度新人」；競爭最激烈的「書店職人最想賣」由獲《達文西雜誌》年度之書榮譽的杉井光《世界上最透明的故事》脫穎而出；「最想說服爸媽買」由莉迪亞．布蘭科維琪的首部作品《情緒大飯店》奪得獎項，一如飯店版腦筋急轉彎，每個情緒都搖身一變成為飯店裡的房客，帶領孩子走進內心世界。

皇冠出版的杉井光《世界上最透明的故事》獲誠品閱讀職人大賞「書店職人最想賣」大獎 。（誠品提供）皇冠出版的杉井光《世界上最透明的故事》獲誠品閱讀職人大賞「書店職人最想賣」大獎 。（誠品提供）

榮獲「年度最期待作家」的謝東霖最新力作《流氓書店》，以書店作為舞台展現理想與現實碰撞的新火花！故事圍繞前流氓與文學少女為拯救書店慘淡業績，展開一系列的極限操作，幽默風趣的劇情讓人捧腹大笑。12年來第一位獲選為年度新人的童書作家，黃顯雅在《眼淚博物館》中以博物館為隱喻，細膩描繪出人類情感的多樣性與複雜性！在眼淚博物館中，每滴眼淚都濃縮著豐沛的情感，乘載珍貴的回憶與勇氣，

黃顯雅《眼淚博物館》獲誠品閱讀職人大賞「年度新人」大獎 。（誠品提供）黃顯雅《眼淚博物館》獲誠品閱讀職人大賞「年度新人」大獎 。（誠品提供）

榮獲「書店職人最想賣」的《世界上最透明的故事》以翻轉推理小說的閱讀經驗擄獲職人的心，別出心裁的設計讓職人拍案叫絕：「書頁和字句都成為轉動詭計的機關！」，故事以身為書店員工的主角，在得知父親死訊後踏上尋找生父遺作的旅程，透過層層調查，消失手稿的真相也愈見透明！除了讚嘆作者杉井光的才華，譯者和編輯同樣讓書店職人印象深刻：「譯者扮演至關重要的角色，根據不同文化背景，精確闡述書中每一個機關與伏筆，完美呈現這份只屬於紙本的珍貴情懷！」，作家杉井光在給台灣讀者的話中也讚賞道：「要完美翻譯這本小說，恐怕只有台灣辦得到了！」。

此外，即日起至2月28日「誠品閱讀職人大賞」得獎書展於全台誠品書店及誠品線上盛大開展，活動期間單書79折、雙書75折起，使用文化幣扣點滿500加碼贈700（含誠品書店100元電子抵用券5張、誠品線上100元電子抵用券1張、誠品生活指定商場100元電子抵用券1張）。

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