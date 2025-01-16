澡堂變圖書館再變蠟燭！「古蹟澡堂」文創小物飄廣藿香

以「不只是圖書館」內的空間為靈感設計成的香氛蠟燭，重新詮釋歷史場域與當代設計的連結。（TDRI提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台灣設計研究院（TDRI）策劃並主理的新形態閱讀空間「不只是圖書館 Not Just Library」，以圖書館的古蹟形象，推出限量文創小物「書香墨息香氛蠟燭」及「設計旅人徽章」，讓歷史與現代設計有了全新的對話！使香氛蠟燭不只是蠟燭，更是段空間記憶與文化傳承的微型載體。

香氛蠟燭原型「不只是圖書館澡堂區」一隅。（TDRI提供）

TDRI表示，「書香墨息香氛蠟燭」與台灣原創香氛品牌「 It's Saturday!」 合作，以「不只是圖書館」內的空間為靈感，重新詮釋歷史建築與當代設計的連結。蠟燭杯的外型宛如澡堂的縮影，其製作材質選用建築再生材與水庫淤泥，精心打磨後重現日治時期磚牆的肌理，細膩的傳遞時間的痕跡與手工藝的溫度。

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蠟燭點燃時，空間瀰漫的「書香墨息」，彷彿紙張與墨水交織出的低語。使用天然大豆蠟，搭配「廣藿香」的成分，不禁讓人聯想到書本與紙張，散發出宜人的書生氣息，讓記憶回到那片靜謐的澡堂。

而5款設計旅人徽章系列共有，靈感來自於「台灣設計館」與「不只是圖書館」的代表性元素，以精簡的圖形描繪出特有的文化意象。徽章兼具實用與收藏價值，既可作為飾品點綴日常，更可以將旅途中的回憶化為具體收藏，成為設計與文化交流的印記。詳詢TDRI「設計點」網站。

磁吸徽章多變的使用方式，不破壞布料又能點綴生活。（TDRI提供）設計旅人徽章共有5款造型。（TDRI提供）

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