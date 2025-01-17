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立委提刪凍文化幣預算 獨立出版聯盟理事長陳夏民：一毛都不該砍

2025/01/17 17:32

獨立出版聯盟理事長陳夏民認為文化幣預算一毛都不該刪。（資料照，記者陳逸寬攝）獨立出版聯盟理事長陳夏民認為文化幣預算一毛都不該刪。（資料照，記者陳逸寬攝）
〔記者董柏廷／台北報導〕針對國民黨立委魯明哲以「太多人拿文化幣在書店消費」為由，提案刪凍文化部文化幣預算，獨立出版聯盟理事長陳夏民認為，文化幣的活用能促進產業綜合發展，並非在書店買書就只能幫到書店或出版社，而是連帶也協助了其他內容產業環境的發展，因此「一毛都不該砍」。

陳夏民指出，「買書」能增加的好處很多，甚至可以幫助到其他產業，青年學子用文化幣買書，除了刺激書的銷量，銷量數字也會成為出版社向國外提版權企劃上成為有利的數據。再者，也會因為銷量帶動注意，更有可能讓文字作品變成影作品，「帶動更多產業的循環。」

陳夏民呼籲，文化幣的使用設計，不只是表面上的購物行為，而是可以連動文化相關產業，受惠的不只出版社、作家，也能擴及版權公司、劇作家、電影公司等。因此「一毛都不該砍。」

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