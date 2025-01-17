日本瀨戶內海直島藝術大師秋元雄史跨海操刀 南美館今年國際展覽有亮點

南美館董事長趙卿惠（左）與國際知名策展人秋元雄史簽約合作「2025日本當代工藝與藝術」展覽。（南美館提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市美術館今（17）日宣布好消息，今（2025）年度的國際展覽計畫之一，邀請打造日本瀨戶內海藝術季的國際知名策展人秋元雄史與團隊攜手策畫，將為台灣帶來別開生面的日本當代工藝與藝術。

曾任日本金澤21世紀美術館長的秋元雄史，今（17）日和南美館董事長、台南市副市長趙卿惠簽約合作，預定10月推出「2025日本當代工藝與藝術」展，帶領大眾看見跨領域藝術所交織出的獨特面貌。

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國際知名策展人秋元雄史（左1）在南美館董事長趙卿惠（中）、南美館長林秋芳（右）陪同下進行場勘。（南美館提供）



南美館表示，秋元雄史是將日本的直島從沒落小島，蛻變成今日聞名全球的藝術之島之重要推手，擔任直島現代藝術計畫負責人長達10多年並曾任日本多所美術館館長的他，近年致力於日本工藝走向未來的推廣，去年也參與南美館舉辦的雙城論壇。

南美館展覽計畫根植於台南市與日本金澤市兩座文化工藝氣息濃厚的城市交流，南美館去年舉辦雙城論壇，碰撞工藝與藝術，更加深雙方文化連結，開啟工藝發展新對話與合作。

趙卿惠表示，南市與金澤市在工藝領域的深度互動，共同致力於工藝未來的探索與創造。在豐碩的交流與討論基礎上，南美館希望進一步擴大雙城合作的文化影響力，讓工藝與藝術的對話更加深遠。

秋元雄史今天場勘南美館時，也帶領日本北陸工藝節計畫總監及協同策展人薄井寬、高山健太郎，他們也是日本NPO法人趣都金澤的管理總監與成員。南美館長林秋芳表示，期許透過秋元雄史獨到策展視角，讓工藝與藝術再度共同編織令人期待的展覽，和大眾分享工藝世界強大藝術文化美感。

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