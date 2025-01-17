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藍白亂刪凍預算 出版人：是對文化發展的戕害

2025/01/17 22:06

允晨文化發行人廖志峰認為若將預算全數凍刪，恐怕「唇亡齒寒」。（資料照，記者潘少棠攝）允晨文化發行人廖志峰認為若將預算全數凍刪，恐怕「唇亡齒寒」。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕針對立法委員以不充分的理由提出多項文化預算凍結和刪減，將對文化產業造成的衝擊，讓文化圈包括團體、書店業、出版業、作家及個人工作者等發動連署，表示反對。

允晨文化發行人廖志峰指出，若是不合理地刪凍預算，對出版與文化產業無助益，應要仔細檢核再做決定。他以文化幣為例，認為對能使用此政策的年輕人而言，是加強買書的誘因，「不只鼓勵年輕人閱讀，也因為帶動書市，對鼓勵出版社也有正面作用。｣尤其是農曆年後即將到來的國際書展，都因為文化幣政策而暢旺買氣，唯有「書店好，出版社才會好，書店通路收起來，書到哪裡陳列？所以文化幣帶動書店經營，也是讓出版社的書有地方曝光，產業才能好起來。」若將預算全數凍刪，恐怕「唇亡齒寒」。

獨立出版聯盟祕書長劉霽表示，凍刪預算應看理由是否合理，倘若理由充分且具體，都可以理性分析與檢討，對文化整體環境有實質幫助的體例或作法，都可以再討論，他認為「以荒誕禁不起檢驗的理由恣意刪凍預算，不考慮可能影響的層面，完全違背了文化治理的原則，後果只會是對文化發展的戕害。」

獨立出版聯盟祕書長劉霽表示，凍刪預算應看理由是否合理，否則是對文化發展的戕害。（資料照，記者潘少棠攝）獨立出版聯盟祕書長劉霽表示，凍刪預算應看理由是否合理，否則是對文化發展的戕害。（資料照，記者潘少棠攝）

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