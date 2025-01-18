台東慢讀節開幕 「施啟宗紀念共學館」開館

台東慢讀節今天舉辦開幕活動。（記者黃明堂攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕以打造「一本書，一棵樹，慢慢讀成一座森林」為概念，台東縣政府結合台東縣故事協會辦理「2025台東慢讀節」，今天在施啟宗紀念共學館舉行開幕，活動內容有利嘉幼兒園小小兵舞蹈演出、東海國小師生共創繪本新書發表、親子五感體驗、美吉克魔術藝術團隊帶來的泡泡派對等精彩活動。

台東縣故事協會理事長黃俊傑指出，台東縣故事協會租用公東高工場地，開辦「施啟宗紀念共學館」，自去年7月起施工至今落成。在財團法人兒童文化藝術基金會協助，感謝芝蘭基金會經費挹注，順利整修老舊房舍。同時感謝台東縣政府、議長吳秀華、議員張國洲、潘貴蘭的指導與補助，未來共學館將服務全齡民眾，讓閱讀書香持續散播。

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台東縣故事協會開創「台東慢讀節」，以「慢」為概念，是全「新」全「意」希望打造一個專屬台東人「以閱讀養息、養育、養老」的節日；2025台東慢讀節以打造「一本書，一棵樹，慢慢讀成一座森林」，象徵閱讀就像培育一棵小樹苗，給予知識光照、想像力灌溉與添加創造力養分，讓書（樹）苗一天天在心中滋長，長出一棵棵茂密大樹，形成一座蘊藏無限可能的森林。

東海國小校長陸雅林表示，很榮幸校內師生有機會參與「施啟宗紀念共學館」的開幕活動並發表繪本新書「來當我的鄰居吧！」繪本主題描述太平溪整治後所完成人工濕地，成了台東留鳥與候鳥的幸福居所，這是東海創作師生團隊在歷經實地踏查、生態紀錄等過程而完成的，不但建立孩子對環境保護的責任感，也能透過繪本的製作著實為這塊土地盡一份心力。

台東慢讀節1月18日至3月30日止，將舉辦3場次生活閱讀講座、5場親子故事時間、森林繪本展及「來當我的鄰居吧！」繪本原畫展；並公開招募閱讀種子育苗共學志工招募與培訓課程，詳細活動訊息及報名方式詳詢台東縣故事協會臉書。

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