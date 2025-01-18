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苗縣1895文化生活館大變身 在地書法家羅笙綸辦書法展

2025/01/18 14:01

銅鑼鄉在地書法家羅笙綸（右），即日起在1895文化生活館舉辦書法展，羅笙綸向參觀者說明創作內容。（1895文化生活館提供）銅鑼鄉在地書法家羅笙綸（右），即日起在1895文化生活館舉辦書法展，羅笙綸向參觀者說明創作內容。（1895文化生活館提供）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼灣1895文化生活館，原本是銅鑼火車站面臨拆除的廢棄倉庫，經地方努力打造，已成為當地當要文化活動推廣中心，此次邀請在地書法家羅笙綸舉辦書法展，即日起至2月28日展出；館方表示，最近銅鑼鄉炮仗花逐漸盛開，歡迎民眾前來賞花，亦前往欣賞書法展，豐富心靈。

館方說，這次書法展，展出兩件與銅鑼有關的作品，一是銅鑼先賢吳湯興的詩--「聞道」，描述抗日的心聲；一是清人吳頌賢所寫的「雙峰插漢」詩，「雙峰」就是銅鑼雙峰山，也是苗栗八景之一。

羅笙綸是土生土長的銅鑼人，在明道大學取得博士學位，主修書法史、書法理論與書法創作，目前任教於鄉內的文峰國小，也在國立聯合大學擔任兼任助理教授。羅笙綸自服兵役時期開始認真學習書法，作品曾榮獲苗栗美展書法類第一名，亦在各公辦美展比賽中嶄露頭角，2021年起連續四年入選國父紀念館辦理的中山青年藝術獎比賽，實力獲得審肯定。

館方說，羅笙綸平時書法各體皆有涉獵，此次展出作品有十件，字體有楷書、隸書與行草書，有傳統也有創新，有1公分見方左右的小字，也有20幾公分的大字，顯見功力深厚，內容書寫心經、新詩、古典詩等。

羅笙綸表示，他近幾年常錄寫苗栗先賢所寫有關銅鑼或苗栗的詩，盼喚起大家對家鄉的認識與認同，此想法與1895文化生活館的經營理念相同。

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