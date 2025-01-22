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日落後自發光！大鵬灣裝置藝術「雲光島」正式亮相 邀民眾「用光許願」

2025/01/22 19:39

大鵬灣青洲灣「雲光島」亮相。（記者陳彥廷攝）大鵬灣青洲灣「雲光島」亮相。（記者陳彥廷攝）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處為推動永續環保，在青洲灣打造全台首座不用電就能發光的大型夜光雕塑，且能長期留駐的裝置藝術《雲光島》，以「淨零排碳」從Net Zero的理念發想，將大鵬灣的藝術饗宴從白天延伸至夜間，加上春節期間青洲灣派對的「神獸」沙雕藝術展出，春節來大鵬灣走走就對了。

沙雕的貔貅。（記者陳彥廷攝）沙雕的貔貅。（記者陳彥廷攝）

青洲灣位於大鵬灣潟湖出海口旁，廣達數公頃的沙灘及木麻黃林下，曾是東港、林邊居民首屈一指的遊憩景點，去年也成為全民運動會沙灘角力的場地，冬天因為處於東北季風尾端，風力也不強，更被國內沙雕推手陳坤田譽為「冬季沙雕天堂」，鵬管處今年春節強打青洲灣，成為春節時東港最佳去處。

雲光島正式亮相。（鵬管處提供）雲光島正式亮相。（鵬管處提供）

鵬管處表示，《雲光島》利用特殊材料透過吸收太陽光能，晚上不插電就能發光，達到永續環境的目標。《雲光島》設置於大鵬灣青洲灣沙灘旁的木麻黃林下，白天做為親子遊玩、放空休憩區，夜間除了欣賞自體發光的裝置藝術外，還能利用手機來體驗「用光許願」，《雲光島》會將願望傳遞星空為你祝福！

大鵬灣青洲灣「雲光島」亮相。（記者陳彥廷攝）大鵬灣青洲灣「雲光島」亮相。（記者陳彥廷攝）

設計藝術家陳昱良表示，《雲光島》發想來自東港東隆宮3年1科的「迎王平安祭典」，以人們「為故鄉祈福的文化」作為起頭，帶入地方特色和永續意向，延伸成虛擬童趣故事和角色，並透過公共藝術呈現故事意向，傳達對人類與環境未來「共好」的期許和祝福。

鵬管處表示，《雲光島》設定4座類似「雲島」的載體，有著各自的「主題」與「島主」，包含倡導地方深度旅遊的「美美之島-金銀三姊妹」、持續地方海洋守護行動的「守護之島-海洋汪汪塢」、思考永續漁業的「日夜顛倒的討海號」、代表東港農業「里地」精神的「活力三寶樹」等。利用故事帶領大家認識東港並邀請走訪遊玩之外，也隱喻東港民間對於深度旅遊、海洋守護、永續漁業、友善農業的許多含意。

鵬管處也邀請全國民眾春節假期到大鵬灣走走，除夜間的新地標《雲光島》外，由日本沙雕大師製作的多座沙雕藝術現正展出，相當適合遊客來此走春，感受濃濃文藝氣息。更多《雲光島》及沙雕展覽資訊請追蹤「大鵬灣國家風景區管理處臉書粉專」。

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