龜心山城藝術祭「迴山里」新春登場 百年歷史建物洪稇源化身藝文展場

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄龜心山城藝術祭「迴山里」即日起熱鬧登場，百年歷史建物洪稇源化身藝文展場，並邀請享譽國際的何理互動作品《觀月計畫》參展，春節期間六龜街區不打烊，亀心市集和亀心商行喜迎各地旅人的到來。

「迴山里」以藝術穿梭山林，參展藝術家包括鐵營空特部、米濃聚落、高雄市立歷史博物館、何理互動、六龜國小全校師生和六龜高中羅尹蔚老師，作品串聯自然、生態與文化，翻轉莫拉克風災記憶，重塑六龜地方印象，藝術祭聚焦於人、文化與產業，透過五感體驗，讓旅人發現自然與文化美學，感受山里的復甦重生。

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「迴山里」藝術祭作品展陳列於洪稇源展區，由米濃聚落展出「六龜品牌職人」的器物作品，從六龜製餅、山茶、農產品牌切入，顯現六龜人在土地上「傳統守候、創意革新」的耕耘痕跡，展現當代轉譯歷史面貌的六龜經典。

作品《1912-2024》在洪稇源展區重現高史博「誰是洪稇源？」特展，講述「洪稇源」曾是蕃產交易所的歷史繁華、原漢交易的時代軌跡，創辦人洪見濤在1912年在六龜街區成立洪稇源，透過以物易物的故事，創造原客閩多元族群的匯聚，展覽從歷史建築的物件陳列原民傳統服飾、日式軍警制服、商號故事與老照片，一磚一瓦揭開珍貴歷史的痕跡。

六龜林業曾盛極一時，沒落後由六龜山茶接力產業發展，作品《觀月計畫》由複雜燈管、鐵件和電線構成月亮的表述，隨著光線亮暗、與場景應和，成為與觀眾審美經驗對話的科技藝術作品。

初一至初四的亀心市集，由亀心商圈永續發展協會號召六龜各產業職人品牌共同參與，包含酸柑茶、百年餅舖、山茶等，讓遠道而來的旅人，感受山中新春年味氣息。

更多「迴山里」資訊，請參考米濃聚落Instagram：https://www.instagram.com/minung_village_2020/。

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