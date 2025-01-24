台南三寮灣東隆宮文化走春 林永發、唐氏症兒林冠廷的父子書畫聯展開幕

林永發（左）、林冠廷（右）父子首度返回故鄉台南北門三寮灣東隆宮舉辦展覽，是父子對話，更是對故鄉的深情告白。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕台南北門三寮灣東隆宮文化中心春節特展「藝術作伴好還鄉」林永發．林冠廷父子書畫聯展，今（24）日開幕，林冠廷是唐氏症喜憨兒，這是林永發、林冠廷父子首度返回故鄉三寮灣舉辦展覽，是父子對話，更是對故鄉的深情告白。

北門區長林建男（左）、林冠廷（右）共同創作書畫。（記者楊金城攝）

林永發是國立台東大學人文學院院長退休，曾任台東縣文化局長、文化部台東生活美學館館長，創立台東都蘭山畫院，是知名的台灣當代水墨藝術家，他和妻子王萍萍栽培唐氏症兒林冠廷發展藝術十分用心，父子檔展覽名聞國內、外，今天的特展，王萍萍也參與展出作品的創作，一家三人書畫聯展難得一見。

請繼續往下閱讀...

台南北門三寮灣東隆宮文化中心春節展出特展「藝術作伴好還鄉》林永發．林冠廷父子書畫聯展。（記者楊金城攝）

東隆宮董事長侯正仁、北門區長林建男、雲嘉南濱海國家風景區管理處副處長莊名豪和藝文界為書畫展揭幕，林冠廷現場揮毫書畫「東隆宮王爺來降靈」，線條純真，展現獨特的現代藝術風格。

台南北門三寮灣東隆宮文化中心春節展出特展「藝術作伴好還鄉」林永發．林冠廷父子書畫聯展。（記者楊金城攝）

林永發展出的作品有多幅是描述三寮灣風情，他說，此次聯展除了是場精采的藝術盛會，更是一場跨世代的父子對話與對故鄉的深情表達。希望藉由展覽，將水墨藝術的美學融入大眾生活，感受其溫暖與厚重的文化情懷。

策展人東隆宮常務董事侯明舜表示，此次聯展為東隆宮新春嘉年華系列活動之一，將展至2月24日，歡迎遊客到東隆宮文化走春、祈福。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法