自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

台南三寮灣東隆宮文化走春 林永發、唐氏症兒林冠廷的父子書畫聯展開幕

2025/01/24 17:47

林永發（左）、林冠廷（右）父子首度返回故鄉台南北門三寮灣東隆宮舉辦展覽，是父子對話，更是對故鄉的深情告白。（記者楊金城攝）林永發（左）、林冠廷（右）父子首度返回故鄉台南北門三寮灣東隆宮舉辦展覽，是父子對話，更是對故鄉的深情告白。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕台南北門三寮灣東隆宮文化中心春節特展「藝術作伴好還鄉」林永發．林冠廷父子書畫聯展，今（24）開幕，林冠廷是唐氏症喜憨兒，這是林永發、林冠廷父子首度返回故鄉三寮灣舉辦展覽，是父子對話，更是對故鄉的深情告白。

北門區長林建男（左）、林冠廷（右）共同創作書畫。（記者楊金城攝）北門區長林建男（左）、林冠廷（右）共同創作書畫。（記者楊金城攝）

林永發是國立台東大學人文學院院長退休，曾任台東縣文化局長、文化部台東生活美學館館長，創立台東都蘭山畫院，是知名的台灣當代水墨藝術家，他和妻子王萍萍栽培唐氏症兒林冠廷發展藝術十分用心，父子檔展覽名聞國內、外，今天的特展，王萍萍也參與展出作品的創作，一家三人書畫聯展難得一見。

台南北門三寮灣東隆宮文化中心春節展出特展「藝術作伴好還鄉》林永發．林冠廷父子書畫聯展。（記者楊金城攝）台南北門三寮灣東隆宮文化中心春節展出特展「藝術作伴好還鄉》林永發．林冠廷父子書畫聯展。（記者楊金城攝）

東隆宮董事長侯正仁、北門區長林建男、雲嘉南濱海國家風景區管理處副處長莊名豪和藝文界為書畫展揭幕，林冠廷現場揮毫書畫「東隆宮王爺來降靈」，線條純真，展現獨特的現代藝術風格。

台南北門三寮灣東隆宮文化中心春節展出特展「藝術作伴好還鄉」林永發．林冠廷父子書畫聯展。（記者楊金城攝）台南北門三寮灣東隆宮文化中心春節展出特展「藝術作伴好還鄉」林永發．林冠廷父子書畫聯展。（記者楊金城攝）

林永發展出的作品有多幅是描述三寮灣風情，他說，此次聯展除了是場精采的藝術盛會，更是一場跨世代的父子對話與對故鄉的深情表達。希望藉由展覽，將水墨藝術的美學融入大眾生活，感受其溫暖與厚重的文化情懷。

策展人東隆宮常務董事侯明舜表示，此次聯展為東隆宮新春嘉年華系列活動之一，將展至2月24日，歡迎遊客到東隆宮文化走春、祈福。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應