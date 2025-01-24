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春節9天年假開始 台中藝文場館開放情況及活動看這裡

2025/01/24 20:34

國美館1月30日（初二）起正常開館，有系列年節慶祝活動。（記者蘇孟娟攝）國美館1月30日（初二）起正常開館，有系列年節慶祝活動。（記者蘇孟娟攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕農曆春節將至，台中市包括各文化中心、市立圖書館除夕到初三休館，初四開放推出不少應景活動，除了開館贈送限量福袋好禮，還有各式豐富的藝文展覽、市集和街頭藝人表演等；國立台灣美術館除夕及初一休館，初二推出新春活動，有應景年畫特展；台中國家歌劇院僅小年夜跟除夕休館，春節期間推出走春活動。

文化局表示，包括大墩文化中心、葫蘆墩文化中心、屯區藝文中心、港區藝術中心及纖維工藝博物館，在大年初四迎賓開館都有發送限量蛇年小福袋；市立圖書館總館也於初四開館推出「金蛇迎春－知識開運抽紅包」活動，憑借書獲得的閱讀大富翁點數即可參加抽獎，包含千元禮券、精美禮盒、蛇年積木等限量好禮。

國美館除夕及初一休館，初二、1月30日起正常開館，配合蛇年到來推出版印年畫「蛇彩繽紛–蛇年年畫特展」即日起至3月23日展出，大年初二（1月30日）開館日推出「新春開館打卡趣」，上午9點開館起前166名到訪觀眾，完成社群媒體打卡任務者，就有機會獲得限量文創紀念品；當天下午3點舉辦「新春音樂會」弦樂四重奏，2月1日至10日推出「蛇樂慶元宵-FB猜燈謎」，以國美館當期展覽及空間設計10道趣味題目，讓民眾線上猜燈謎，將抽出20位幸運兒贈送文創紀念品。

台中國家歌劇院1月27日小年夜和1月28日除夕休館，1月29日大年初一起開館，初一及初三下午3點有王功兩廣龍獅戰鼓團帶來「戰鼓舞獅舞蛇年」，另大年初一到年初五（2月2日）歌劇院也變身大型遊樂場，有古早童玩套圈圈、彈珠檯、滾球賓果等，更有彩繪燈籠DIY，歡迎闔家至歌劇院迎蛇年。

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