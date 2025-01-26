排灣族手紋耆老廖玉蕊Kanji Atalep辭世 文化部將頒旌揚狀

廖玉蕊Kanji_Atalep為屏東縣「排灣族來義鄉傳統手紋（veci__nua_lima）文化」保存者。（廖玉蕊家屬、文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕屏東縣「排灣族來義鄉傳統手紋（veci' nua lima）文化」保存者廖玉蕊Kanji Atalep 昨（25）日辭世，享耆壽93歲。文化部今以新聞稿表示，文化部長李遠聞訊表達哀悼與不捨，感念廖玉蕊終身保存、傳承手紋文化，維護部落社會階序倫理，守護部落文化，為台灣原住民族無形文化資產留下重要註腳，文化部將頒贈旌揚狀予以表彰。

文化部指出，廖玉蕊生於1932年，2011年8月30日經屏東縣政府公告認定為「排灣族來義鄉傳統手紋（veci' nua lima）文化」保存者。手紋文化為排灣族傳統民俗，詮釋著排灣族傳統社會階序倫理，受紋者須經過部落宗長的同意，反映部落的家族族源、身分、地位、階級。

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排灣族來義鄉傳統手紋圖案構成，代表自己與祖先的關係與身分認同，包含河川、蜘蛛紋、蛇紋、太陽、人形等，皆展現與土地的關聯性，就像服飾上的紋飾、木雕上的圖案一樣，是一種身分的符號與階級權利的象徵。

文化部已於2023年補助屏東縣政府完成來義鄉及泰武鄉手紋保存維護計畫，後續將依據計畫相關策略，持續協助手紋文化的傳承紀錄工作，讓這項珍貴的原住民族無形文化資產，繼續在部落傳承發揚。

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