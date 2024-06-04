【藝術文化】女高音列茲妮娃獨唱會 6/5天籟獻唱

當紅歌劇女高音茱莉亞．列茲妮娃。（巴哈靈感提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕當紅歌劇女高音茱莉亞．列茲妮娃（Julia Lezhneva），曾2度來台在高雄演出，她與鋼琴家帕維爾．納塞西安（Pavel Nersessian）的獨唱會組合，繼去年在衛武營國際音樂節的「華麗．巴洛克」之後，再度攜手登台，將於6月5日首登台北國家音樂廳舉辦「天籟系列」獨唱會。

鋼琴家帕維爾．納塞西安將與列茲妮娃搭檔演出。（巴哈靈感提供）

出生於俄羅斯薩哈林島的列茲妮娃，17歲時以超齡的表現榮獲艾蓮娜．奧布拉茨索娃歌劇大賽冠軍；18歲應指揮大師明考夫斯基邀請，在歐洲巡演並錄製巴哈《b小調彌撒曲》；20歲受邀於薩爾茲堡音樂節舉行獨唱會；21歲受當代第一抒情女高音卡娜娃爵士邀請，於倫敦皇家阿爾伯特音樂廳演出羅西尼歌劇《湖中少女》，自此在國際上展露鋒芒。

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列茲妮娃於2011年被權威《歌劇世界》雜誌評選為「年度青年歌手」；同年發行個人首張專輯，以羅西尼歌劇詠唱調為主，贏得法國《金音叉獎》的「年輕天才獎」。她的專輯《哈利路亞》獲《留聲機雜誌》讚美她有宛若銀鈴般的純淨歌聲，更贏得德國《古典回聲獎》殊榮。

列茲妮娃獨特的嗓音，兼具天籟般的女高音音色以及圓潤溫暖的女中音特質，被譽為當今最優秀的巴洛克歌劇女高音。此次獨唱會曲目，包括韓德爾、韋瓦第歌劇詠唱調，以及舒曼、羅西尼的藝術歌曲，將讓熱愛巴洛克音樂及歌唱藝術者欣賞到最「全面」的列茲妮娃。

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