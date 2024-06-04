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【藝術文化】戲曲傳承計畫3年有成 校園版《春草闖堂》6/29登場

2024/06/04 05:30

「戲曲傳承計畫」以經典劇目《春草闖堂》為本，在清華大學與東海大學開設為期3年的京劇藝術賞析與表演實作課程，將於6月底正式登台演出。（國光劇團提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台積電文教基金會、國光劇團、清華大學、東海大學共同發起的「戲曲傳承計畫」3年有成，將於6月29日在台灣戲曲中心大表演廳共同演出校園版《春草闖堂》，為台灣傳統藝術史寫下新的里程碑。

東海大學蔡秉軒（左）飾演胡進，與東海大學陳尹凡飾演的春草演出對手戲。（國光劇團提供）

「戲曲傳承計畫」始於2021年疫情間，為讓文化活水不竭，台積電文教基金會攜手國光劇團，邀請國光劇團藝術總監王安祈規畫，以機智丫鬟促成主人姻緣的經典京劇《春草闖堂》為本，開設3年京劇藝術賞析與表演實作課程，動員多名京劇演員如王冠強、朱安麗、陳清河等，親自赴新竹、台中指導。

國光劇團團長張育華說明，《春草闖堂》既有戲劇性也有文學性，亦是一齣較易讓大學生理解的劇目，因而選擇此齣以喜劇為基底的劇目，傳承給通識課的學生們搬演。

藝術總監王安祈分享，最初聽到計畫時嚇了一跳，演出《春草闖堂》者基本都要有7、8年京劇功底。不過她和國光劇團伙伴發現，3年下來不只看到學生們對傳統戲曲產生興趣，對國光演員們來說也是收穫，教學相長，很有意義。

來自馬來西亞的清大中文系學生蔡鴻揚受訪時表示，從小跟著外公、外婆聽歌仔戲，對於傳統戲曲很有興趣，「雖然動作很困難，但有興趣再累都啃得下。」

清華大學、東華大學2校學生合演的校園版《春草闖堂》6月29日將登場，開放民眾免費索票；30日再由國光劇團演出同劇。此外，台積電文教基金會加碼，邀請國光劇團演員凌嘉臨、陳元鴻帶領修課學子，7月6日將於新竹加演一場《春草闖堂》。

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