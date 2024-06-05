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【自由副刊】 鴻鴻／今夜過後，我們都將釋放出心中的青鳥
◎鴻鴻
◎鴻鴻
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今夜過後，我們都將釋放出心中的青鳥
它曾因厭惡噪音而深深躲藏
它曾經被亂夢所困，失戀所傷
它曾經
因害怕而不敢想望飛翔的自由
因無名的憤怒而凝結成石頭
它甚至以為自己是一顆瘤
攀附在咽喉裡，不願長大也不肯消瘦
青鳥，它怕被發現
尤其怕被自己發現
自己的宿命是飛翔
它怕自己也只不過跟別的鳥一樣
誰想到
在地震之後，暴雨之中
它聽到十萬雙翅膀振動的波浪
第一次它想飛進那樣的海洋
第一次，它把自己釋放
卻發現
空中的每一隻青鳥，都不一樣
．
今夜過後，我們都把憤怒與恐懼
從青鳥心中釋放
我們用翅膀思考，用歌聲行走
不再甘願做被犒賞的烤鴨
不再按照標示的成分和期限來塑造自我
不再忍受獵人的惡意
不再把畏縮裝扮成寬容
不再把霸凌當成愛
不再乎風騙不知
一隻鳥只有一條命，一個聲音
任誰都不能代替我的飛行
我追求的也不是明天的幸福
把明天留給從未現身的救世主
而今夜，我的飛翔
就是幸福
．
今夜，讓我們好好喝一杯
今夜過後，青鳥就會帶著我們飛
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