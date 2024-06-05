【自由副刊】 鴻鴻／今夜過後，我們都將釋放出心中的青鳥

◎鴻鴻

◎鴻鴻

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今夜過後，我們都將釋放出心中的青鳥

它曾因厭惡噪音而深深躲藏

它曾經被亂夢所困，失戀所傷

它曾經

因害怕而不敢想望飛翔的自由

因無名的憤怒而凝結成石頭

它甚至以為自己是一顆瘤

攀附在咽喉裡，不願長大也不肯消瘦

青鳥，它怕被發現

尤其怕被自己發現

自己的宿命是飛翔

它怕自己也只不過跟別的鳥一樣

誰想到

在地震之後，暴雨之中

它聽到十萬雙翅膀振動的波浪

第一次它想飛進那樣的海洋

第一次，它把自己釋放

卻發現

空中的每一隻青鳥，都不一樣

．

今夜過後，我們都把憤怒與恐懼

從青鳥心中釋放

我們用翅膀思考，用歌聲行走

不再甘願做被犒賞的烤鴨

不再按照標示的成分和期限來塑造自我

不再忍受獵人的惡意

不再把畏縮裝扮成寬容

不再把霸凌當成愛

不再乎風騙不知

一隻鳥只有一條命，一個聲音

任誰都不能代替我的飛行

我追求的也不是明天的幸福

把明天留給從未現身的救世主

而今夜，我的飛翔

就是幸福

．

今夜，讓我們好好喝一杯

今夜過後，青鳥就會帶著我們飛

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