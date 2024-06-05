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藝文 > 自由副刊 > 現代詩

【自由副刊】 鴻鴻／今夜過後，我們都將釋放出心中的青鳥

2024/06/05 05:30

◎鴻鴻

◎鴻鴻

今夜過後，我們都將釋放出心中的青鳥

它曾因厭惡噪音而深深躲藏

它曾經被亂夢所困，失戀所傷

它曾經

因害怕而不敢想望飛翔的自由

因無名的憤怒而凝結成石頭

它甚至以為自己是一顆瘤

攀附在咽喉裡，不願長大也不肯消瘦

青鳥，它怕被發現

尤其怕被自己發現

自己的宿命是飛翔

它怕自己也只不過跟別的鳥一樣

誰想到

在地震之後，暴雨之中

它聽到十萬雙翅膀振動的波浪

第一次它想飛進那樣的海洋

第一次，它把自己釋放

卻發現

空中的每一隻青鳥，都不一樣

今夜過後，我們都把憤怒與恐懼

從青鳥心中釋放

我們用翅膀思考，用歌聲行走

不再甘願做被犒賞的烤鴨

不再按照標示的成分和期限來塑造自我

不再忍受獵人的惡意

不再把畏縮裝扮成寬容

不再把霸凌當成愛

不再乎風騙不知

一隻鳥只有一條命，一個聲音

任誰都不能代替我的飛行

我追求的也不是明天的幸福

把明天留給從未現身的救世主

而今夜，我的飛翔

就是幸福

今夜，讓我們好好喝一杯

今夜過後，青鳥就會帶著我們飛

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