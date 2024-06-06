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藝文 > 自由副刊 > 現代詩

【自由副刊】 陳柏煜／聚集

2024/06/06 05:30

◎陳柏煜

◎陳柏煜

墜落不是失敗，待在墜落的地方才是

——蘇格拉底

街上，人群

已經來到十萬；我們如何知道

數字？既然有人流入

流出。卻無疑正變大。自然地

發酵，連結。熱氣芳香的

酸麵包，紅腫化膿的

膝蓋。為什麼？你可能會問

我不知道。但我感覺它發生

也感覺到痛。儘管卡圖盧斯

形容的是別種激情。其中有種美妙而

恐怖的動態。當人們從遠處

看積雨雲的輪廓，走入其中

只見灰色虛無的迷霧；不是這種情況

在一個巨人的身體中

輸送血液的路上

所有紅血球、白血球

血小板。帶著修補、守護

與治療的意念。儘管

不全能親抵

破口。個體

如何形成更大的

集水區，某種共識？夜色與關注的

手機：做為相框。空拍圖

拍下十字路口的群眾

使之暫時落定某一點

如藥罐的膠囊。靜止

瀑布的

每一粒水珠

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