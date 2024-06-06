【自由副刊】 陳柏煜／聚集

◎陳柏煜

◎陳柏煜

．

墜落不是失敗，待在墜落的地方才是

——蘇格拉底

．

街上，人群

已經來到十萬；我們如何知道

數字？既然有人流入

流出。卻無疑正變大。自然地

發酵，連結。熱氣芳香的

酸麵包，紅腫化膿的

膝蓋。為什麼？你可能會問

我不知道。但我感覺它發生

也感覺到痛。儘管卡圖盧斯

形容的是別種激情。其中有種美妙而

恐怖的動態。當人們從遠處

看積雨雲的輪廓，走入其中

只見灰色虛無的迷霧；不是這種情況

在一個巨人的身體中

輸送血液的路上

所有紅血球、白血球

血小板。帶著修補、守護

與治療的意念。儘管

不全能親抵

破口。個體

如何形成更大的

集水區，某種共識？夜色與關注的

手機：做為相框。空拍圖

拍下十字路口的群眾

使之暫時落定某一點

如藥罐的膠囊。靜止

瀑布的

每一粒水珠

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