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【自由副刊】 陳柏煜／聚集
◎陳柏煜
◎陳柏煜
．
墜落不是失敗，待在墜落的地方才是
——蘇格拉底
．
街上，人群
已經來到十萬；我們如何知道
數字？既然有人流入
流出。卻無疑正變大。自然地
發酵，連結。熱氣芳香的
酸麵包，紅腫化膿的
膝蓋。為什麼？你可能會問
我不知道。但我感覺它發生
也感覺到痛。儘管卡圖盧斯
形容的是別種激情。其中有種美妙而
恐怖的動態。當人們從遠處
看積雨雲的輪廓，走入其中
只見灰色虛無的迷霧；不是這種情況
在一個巨人的身體中
輸送血液的路上
所有紅血球、白血球
血小板。帶著修補、守護
與治療的意念。儘管
不全能親抵
破口。個體
如何形成更大的
集水區，某種共識？夜色與關注的
手機：做為相框。空拍圖
拍下十字路口的群眾
使之暫時落定某一點
如藥罐的膠囊。靜止
瀑布的
每一粒水珠
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