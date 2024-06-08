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【藝週末．國際藝聞】澳洲第一民族藝術家 世代傳承共創我的家園

2024/06/08 05:30

葛莉菲斯用陶瓷手繪出猢猻木的果實。（維多利亞國立美術館提供）

文／谷為陵

澳洲人口約2700萬，第一民族（first nations，原住民）占3%左右，自18世紀英國人到來後，文化及語言面臨各種危機，直到1967年政府才承認他們的公民身分。為了文化傳承與保存，展開為期2年的指導及展覽計畫，將8位前輩藝術家與新興藝術家配對，把祖先儀式、語言、故事等知識，透過交流移轉給下一代，成果於墨爾本的維多利亞國立美術館（National Gallery of Victoria）伊恩．波特中心展出至8月4日。

在這次名為「我的家園」（My Country）特展中，來自西澳的揚．葛莉菲斯（Jan Griffiths，1971-）和導師、也是她的母親佩吉．葛莉菲斯（Peggy Griffiths，1941-）以當地一種樹幹有儲水功能的猢猻木（Baobab）為靈感創作〈知識之樹〉，這種樹從果實到樹幹中的水，都是他們的營養來源，作品傳達食物、水、文化故事等意涵。織品藝術家蘇菲．霍尼斯（Sophie Honess，1988-）與她的導師喬納森．瓊斯（Jonathan Jones，1978-）來自新南威爾斯，她設計3張掛毯──草、水、花崗石，各代表在地的環境特徵──草、小溪、沙子，以層次相連的紋理、色調和顏色等視覺語言，描繪出心中美麗且值得欣賞、照顧的家園。首都領地的艾丹．哈索恩（Aidan Hartshorn，1995-）和導師詹姆斯．泰勒（James Tylor，1986-）與玻璃廠合作，製造16個菱形面板懸掛於空中，且被照亮它們的電線壓彎，象徵殖民勢力將第一民族的文化移除、掩蓋和扭曲，意指澳洲最大的水力發電與灌溉系統「雪山計畫」在當地造成的破壞。

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