【藝術文化】故宮北院細說「端陽時節」 院藏清代歷史文物珍品超應景

《清黃鉞畫春臺熙皋》冊裡繪有〈江渡招龍〉，題字「天中令節弔孤忠。破浪龍舟互逞雄。競渡江心沿習俗。綵旗畫鷁趨薰風。」（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕今（10）日是端午節，除了歡喜度過3天連假之外，關於端午節的很多傳說典故以及習俗，其實非常有趣，國立故宮博物院典藏不少與端午節相關的文物，於最新推出的特展「端陽時節」中，透過古籍文獻讓民眾認識端午節由來，同時展出應景的圖畫和器物，展現古時節令的風雅趣味。

策展人故宮書畫文獻處副研究員賴玉玲表示，「端午」原是指五月開端的「端五」，起源夏、商、周朝的夏至節，主要意義在於避邪驅疫，並配合節氣、節儀和節物，而有五月節、重五節、天中節、午日節、端陽節、菖蒲節、浴蘭節、龍舟節、粽子節等別稱。

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〈清 銅胎畫琺瑯花草五毒盒〉粉藍色蓋面上繪有蠍、蛇、蜈蚣、蟾蜍、蜘蛛五毒，就是呼應端午趨五毒的習俗。（故宮提供）

為何5月要避邪驅疫呢？原來5月端午是太陽在天空最當中位置的一天，天氣特別酷熱而被視為毒月、惡日。古人認為夏季是時序進入陽氣外散，濕熱深重，也是蛇蟲橫行，疫病容易流行的季節，因此，仲夏5月是「百毒月」，祛邪防疫成為重要行事。代表展件〈清 銅胎畫琺瑯花草五毒盒〉，粉藍色的蓋面上繪有由粉、黃、藍、綠構成的幾何稜格紋，以及蠍、蛇、蜈蚣、蟾蜍、蜘蛛五毒圖案，就是呼應端午趨五毒的習俗。

趁端午連假最後一天到故宮北院，欣賞〈元人天中佳景〉，畫中花瓶插蜀葵、石榴、菖蒲等5月花卉，盤中擺設粽子、荔枝、石榴等。（故宮提供）

還有一件一定要仔細端詳的展品，就是〈元人天中佳景〉圖，沒有作者款印，畫題「天中佳景」的「天中」就是端午節。畫中花瓶插蜀葵、石榴、菖蒲等5月花卉，盤中則擺設粽子、荔枝、石榴等，幅上方另見道教的靈符四道以及鍾馗畫像。符咒自黃帝時代起，即被視為驅鬼的工具。北宋神宗年間，已出現印製鍾馗畫像的記載，不過，鍾馗圖像由歲朝除祟演變為端節迎福，卻是遲至明朝中葉時期的事，因此，有一推估，〈元人天中佳景〉的作者應不會早於明朝。

〈元人天中佳景〉畫中可見花卉枝梢繫著精緻香囊。（故宮提供）趁端午連假到故宮北院可以親手學習製作畫中的祈福攘災掛飾，可說是最應景的活動。（故宮提供）

這幅畫中還可見花卉枝梢繫著精緻香囊，故宮北院特別在今天端午節辦理「佳景掛天中」手作活動，利用畫中元素，設計象徵祈福攘災一整年的手作掛飾，參觀民眾皆可於正館B1兒童學藝中心休憩區，憑當日門票免費兌換材料，隨到隨做，不需事先報名。

划龍舟的習俗，於〈清 象牙仙工船〉也可見一斑，精緻刻劃的龍舟，可見極致工藝之美。（故宮提供）清 象牙仙工船〉收納於日本蒔繪漆盒中，美不勝收。（故宮提供）

當然，端午節必看的划龍舟，代表展件〈清 象牙仙工船〉就是象牙雕製的端陽陳設，可別小看這長5.0x高3.6公分的小小文物，全器用多塊小象牙磋製而成，舟身呈昂首龍形，船艙為3層樓閣，艙門窗還可開闔自如；船身左右各配有8槳，甲板上還雕有欄杆、牌樓、迴廊等細節，船上共插飾16面三角旗幟、1頂傘蓋，展現精美細膩的雕工；龍舟收納於1個日本蒔繪漆盒中。

至於端午節為何吃粽子、祭屈原？從此次展示的圖書文獻中也可略知一二。故宮院藏《四庫全書》文淵閣本中，梁吳均（469-520）撰〈續齊諧記〉志怪小說集裡，最早將屈原和端午聯繫起來，但此時屈原已去世750年以上；唐徐堅等奉敕撰〈初學記〉，則收錄有被視為最早端午記事的西晉《風土記》，其中提及：「仲夏端午，烹鶩角黍，進筒粽」，可知用竹葉包成角狀的黍粽或用竹筒燒煮的筒粽，在西晉時期已是端午應景的食物。

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